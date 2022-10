Afronta cinco años y cuatro meses de cárcel por abusar sexualmente de su sobrino menor

Cinco años y cuatro meses de cárcel es la condena que solicita una familia gijonesa para un individuo que presuntamente abusó sexualmente de forma continuada de su hijo, de siete años, y que se masturbó en presencia del menor cuando se encontraban solos en el mismo domicilio. El procesado, que ayer negó los cargos, responde a las iniciales A. P. G. y estaba casado con un primo de la madre del menor. No obstante, el Ministerio Fiscal califica los hechos como un delito de exhibicionismo y requiere una pena de un año de cárcel y un lustro de alejamiento. El juicio quedó suspendido ayer a la espera de un testigo, la expareja del acusado.

Los hechos ocurrieron en enero de 2020, cuando el menor de edad acudió en compañía de su madre a comer a casa de su primo, pareja sentimental del acusado. "Mientras todos permanecían en la parte inferior de la casa, el procesado subió con el niño al piso superior y, aprovechando que estaban los dos solos, le mostró el pene, acción que ya había repetido otras dos veces, llegando a masturbarse en presencia del menor", explica la Fiscalía en su escrito de acusación, que también reclama una indemnización de 500 euros por daños morales.

Exhibicionismo

La acusación particular, que ejerce la familia, no está de acuerdo con esa calificación y le atribuye dos delitos distintos. Por un lado, reclama 16 meses de cárcel por hacer testigo al niño de un acto sexual, como fue la masturbación. No obstante, sostiene la acusación, que, para llevar a cabo ese acto, puso al menor de edad sobre sus rodillas y hasta trató de que fuera partícipe, aunque el pequeño se negó. Además, como no era la primera vez que ocurría, sostienen que se trata de un delito continuado y, también, con la agravante de abuso de superioridad. De ahí la elevada pena que solicitan, otros cuatro años de prisión.

La primera sesión del juicio oral se celebró ayer en la sección octava de la Audiencia, a puerta cerrada. Declaró el procesado así como la víctima y varios testigos, además de los forenses. La sesión se tuvo que suspender –hasta una nueva fecha pendiente de fijar– para tomar declaración a la expareja del procesado, primo carnal de la madre del niño.