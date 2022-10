El capataz acusado de acosar sexualmente a trabajadoras de Emulsa recurre su despido

La búsqueda de una persona que asuma la gerencia de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa) en uno de sus momentos más críticos –tras el cese de Alfonso Baragaño que se mantiene en funciones– no es el único problema en materia de personal que tiene que encarar en el corto plazo el edil socialista Olmo Ron, presidente de la entidad. Emulsa también tiene que hacer frente al recurso presentado contra su despido, indican fuentes sindicales, por el capataz al que una investigación interna señaló como autor de presuntos casos de acoso sexual durante años a trabajadoras a su cargo, la mayoría eventuales cuya estabilidad laboral dependía de las puntuaciones que ese mando daba a su labor.

Además, está pendiente el expediente que por falta muy grave se le ha abierto al encargado que, conociendo los hechos, no informó a sus superiores. Una falta muy grave puede conllevar desde 120 días de sanción sin empleo y sueldo al despido.

El presunto caso de acoso sexual, y el fallo que supuso que no se detectara con el protocolo antiacoso, se investiga desde la empresa y desde el área de gestión de personal del Ayuntamiento. También está en manos de Inspección de Trabajo, el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y la Fiscalía. Uno de los problemas es que no hay denuncias. Aun más, alguna de las trabajadoras que declararon en la investigación inicial han denunciado las "recomendaciones" recibidas de algunos compañero con nivel de mando de que no volvieran a declarar por los problemas que les podían generar en su trayectoria profesional.

A esas trabajadores se les ha pedido que vuelve a dar testimonio ya que, según explicó la empresa a representantes sindicales, el material de la investigación inicial fue destruido al formar parte de un proceso confidencial. Solo quedan los cuatro folios del informe de conclusiones.

En este contexto, e impulsado desde la sección sindical de la CGT en la empresa municipal, se está organizando una doble protesta: concentración ante el despacho de Olmo Ron el día 2 y en la plaza Mayor, al día siguiente. Este sindicato carga contra la Alcaldesa, el presidente de Emulsa y UGT a los que acusa de atacar a la empresa como vía para promover su privatización.

Precisamente la dirección de UGT se reunía ayer con parte de la ejecutiva del PSOE local y el candidato a la Alcaldía, Luis Manuel Flórez "Floro". La situación de Emulsa fue motivo de reflexión.

"En las actuaciones que puso en marcha el gerente vemos una dejadez de funciones total", declaró Juan José Iglesias, secretario local de UGT, organización que votó el cese de Alfonso Baragaño como gerente de Emulsa. "Queremos dar apoyo a las chicas que han sufrido el acoso", remató. Para Monchu García, líder del PSOE local "todo se podría haber hecho un poco mejor, pero no podemos desviar el foco de unas actuaciones que son deleznables". "El foco se debe poner en la protección de los trabajadores y trabajadoras. Otra cosa son las cosas de gestión, que todas son revisables", dijo.