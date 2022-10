La familia de Lorena Dacuña rechaza acusar por omisión de socorro al testigo portugués

La familia de Lorena Dacuña, la mujer asesinada a puñaladas en su piso de la calle Callao, en La Calzada, en febrero de 2020, ha decidido finalmente no acusar por omisión del deber de socorro al hombre de nacionalidad portuguesa que se encontraba junto a la víctima la madrugada del crimen, cuando les sorprendió el asesino, José Manuel Sánchez Merino a la puerta de la vivienda. Este hombre, al ver que la expareja de Dacuña comenzaba a proferir insultos y amenazas la noche de autos huyó a la carrera de la escena, pero la familia siempre defendió que, de haberse quedado, podría haber evitado la muerte de la limpiadora gijonesa. No obstante, y ante "las escasas opciones" de localizar al hombre, han decidido no emprender acciones judiciales contra este hombre, Gilberto R. M., de 46 años. "No está localizado y no podemos hacer nada", dice la defensa de la familia.

Este individuo se encontraba en Gijón por motivos laborales. Junto a otro amigo, aquella noche del 2 de febrero de 2020, había conocido a Lorena Dacuña en un karaoke del barrio de La Calzada. Entablaron conversación y hasta se intercambiaron los números de teléfono, como demuestra la llamada que realizó a las 5.24 horas para guardar su número. Después, Dacuña se despidió de la amiga con la que había salido de fiesta y se dirigió hasta su domicilio de la calle Callao en compañía de este hombre portugués. Ninguno de ellos fue consciente de que José Manuel Sánchez Merino (que le habían dicho que habían visto a Dacuña en compañía de otro hombre) les seguía de cerca con intenciones criminales. Gilberto R. M. y Dacuña entraron en el edificio, pero la puerta del portal se quedó abierta. Mientras ellos subían por el ascensor, Sánchez Merino lo hizo por las escaleras. Cuando ya estaban entrando en la esquina, el asesino se abalanzó sobre ellos, cayendo incluso al suelo. "Apareció de repente un hombre que me empujó, empujando yo a Lorena y golpeándonos contra una pared. No tuvo tiempo de encender la luz, todo estaba oscuro y me quedé completamente en shock. Escuchaba cómo el hombre le gritaba ‘puta’ en varias ocasiones y le dio un golpe en la cara", declaró el acompañante portugués ante la Policía, cuando fue localizado tras el crimen. "En pánico" En su declaración, a la que tuvo acceso íntegro en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, explicó que ante esa situación había entrado "en pánico" y "solo se le ocurrió echar a correr", pero que no recordaba nada más porque estaba "totalmente asustado". Además, compartió con los agentes que no entendía por qué "si estaba casada" le había llevado a su casa". Al día siguiente, domingo, llamó a Lorena Dacuña por teléfono en dos ocasiones (a las 16.58 horas) para pedirle explicaciones por lo ocurrido, pero era imposible que la gijonesa respondiera porque ya había sido asesinada a cuchilladas. El cuerpo sin vida de Dacuña lo localizó la familia y unos amigos el lunes por la tarde, después de que no se presentase a trabajar. Todo apuntaba a su expareja sentimental, Sánchez Merino, por los antecedentes de malos tratos existentes, pero la existencia de este ciudadano portugués en las últimas horas era clave para encajar todas las piezas. No fue hasta días después que Gilberto R. M. se enteró que la Policía le estaba buscando. Se lo dijeron desde el trabajo, cuando ya estaba camino de vuelta a Portugal y, a la altura de León, dio la vuelta. Prestó declaración como testigo en comisaría y, al día siguiente, en sede judicial. En el Juzgado de Violencia sobre la Mujer fue donde se le informó de la obligatoriedad de responder a la citación cuando fuera citado a declarar en el juicio contra Sánchez Merino. Pero incumplió. El día previsto para su declaración, a pesar de haber sido citado por carta, no se presentó. Las partes implicadas acordaron renunciar a su testimonio dado que Sánchez Merino había reconocido el crimen con todo lujo de detalles. Según confirman desde la sección octava de la Audiencia a este periódico que no se ha tomado ninguna medida contra él por no comparecer, puesto que no implicó la suspensión de la vista oral y que "ninguna de las partes insistió en ello". Por tanto, queda cerrada la última pieza de este crimen machista que tendrá a Sánchez Merino en prisión durante veinte años.