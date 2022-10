Hallan en San Lorenzo restos arqueológicos de una construcción desconocida

El hallazgo de unos restos arqueológicos de origen desconocido en la playa de San Lorenzo ha levantado máxima expectación entre investigadores e historiadores del arte. Las piezas recuperadas, alrededor de media docena, son sillares con ornamentación y argamasa que habrían sido parte de una construcción antigua con cierta relevancia para la ciudad, perteneciente a un periodo aún por determinar y que acabaron en la orilla como escombros por un motivo sin clarificar. Todo el material se encuentra custodiado por la Fundación Municipal de Cultura en los almacenes de la antigua fábrica de cerámicas Piti a la espera de una investigación para determinar su antigüedad a través de análisis de la argamasa y de la decoración.

Los especialistas ya han puesto varias hipótesis encima de la mesa. Una liga el origen de estas piezas al Portillo de San Lorenzo, una puerta fortificada construida en el siglo XVI o XVII que se desmontó hace 240 años para la construcción del actual paseo del Muro. Aunque tampoco se puede descartar que sean restos del antiguo mercado de San Lorenzo, de la iglesia de San Pedro antes de su reconstrucción tras la Guerra Civil o que, aunque muy improbable, pudieran datar de mucho más atrás en el tiempo, de la época de los romanos. El descubrimiento lo realizó a finales de enero del año pasado el historiador Héctor Blanco. El experto avistó las piezas en la arena entre el edificio de la Antigua Pescadería Municipal y la curva del Campo Valdés. Los sillares aparecieron desenterrados tras muchas décadas ocultos debido a la gran pérdida de arena que hubo en la principal playa gijonesa en aquel momento, dejando al descubierto casi todo el pedrero que hay en este lugar. Los sillares estaban junto a rocas de origen natural. Fueron recuperados con discreción por operarios de Emulsa, aprovechando las bajamares. El proceso llevó varios días.

"Al haber aparecido en un lugar sin un contexto arqueológico es complicado delimitar su época", explica Héctor Blanco. Esto quiere decir que, al contrario que otros restos, estos terminaron por alguna razón en el mar. Es decir, no están en su lugar de origen, donde sería fácilmente la realización de catas o de excavaciones. Las piezas se encuentran ahora en los almacenes municipales de Leorio, a la espera de análisis científicos. El hecho de que los sillares tengan ornamentación y restos de argamasa son aspectos claves para determinar cuánto tiempo tienen.

La argamasa es importante porque analizando la mezcla se puede situar el periodo de la construcción a la que pertenecen. La elaboración de los morteros ha venido cambiando a lo largo de la historia. Se sabe, por ejemplo, por las excavaciones en la murallas y las termas del Campo Valdés, qué materiales usaban los romanos. Cotejando esta mezcla con esas, se puede descartar que sean tan antiguas. Algo casi seguro.

La ornamentación

La ornamentación permite compararla con la fachada de la iglesia de San Pedro y con el edificio anterior a la actual Pescadería Municipal, derribado en 1928. Hay fotografías del siglo XIX del entorno del Campo Valdés, lo que hace que se puedan cotejar los detalles de las piezas con los de estos dos edificios. "Aparentemente, los restos recuperados no casan con ninguno", detalla Blanco. "La pescadería vieja se derribó en 1928 y, por entonces, la playa ya se utilizaba mucho, así que no se tiraron escombros. Que fuera una voladura accidental de la iglesia es complicado. Los restos aparecieron lejos del templo", añade.

Hay una tercera hipótesis encima de la mesa y es que las piezas sean restos de una fortificación que hubo hasta bien entrado el siglo XVIII en el Campo Valdés. Lo que se conoció como el Portillo de San Lorenzo. Blanco avisa, eso sí, de que esta idea, aunque plausible, hay que tomarla con toda la precaución puesto que no está refrendada aún por ningún estudio. El Portillo de San Lorenzo viene referenciado en algunas planimetrías de la zona, pero la mejor forma de hacerse una idea de sus características es con un cuadro propiedad del conde de Revillagigedo que refleja cómo era el Campo Valdés por aquel entonces. Hay una copia de esta obra, que hoy está en un domicilio particular, en el libro "Historia de la iglesia de San Pedro Apóstol de Gijón" de Agustín Guzmán.

El lienzo muestra una representación poco compleja de la iglesia de San Pedro, el edificio de lo que hoy es el colegio Santo Ángel y la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe con el cerro de Santa Catalina al fondo. Los tres edificios están protegidos por una muralla que termina en una puerta fortificada: el citado Portillo de San Lorenzo. Esta puerta serviría de acceso desde la playa a la zona habitada por el barrio de Cimadevilla y sería un elemento clave para tener bien vigilado el Cantábrico en una época en la que desde el mar aguardaban no pocos peligros.

La teoría que tiene Blanco es que los sillares recuperados son escombros del Portillo de San Lorenzo que terminaron en su día en el mar. La pista de esta construcción se pierde hace 240 años, allá por 1782, cuando se empezó a construir el actual paseo marítimo. "Creo que una parte de los materiales se aprovecharon y otros terminaron como residuos", apuntilla Blanco. Todo lo determinará, en cualquier caso, el análisis científico al que se someta a las piezas.

La recuperación de los restos se hizo bajo la tutela de la responsable de los Museos Arqueológicos de Gijón, Paloma García. Algunos de los bloques tienen dimensiones considerables. Y no se recuperaron todos, solo los que tenían decoración y los que no eran demasiado grandes. De hecho, bajo la arena y el agua de San Lorenzo siguen unos cuantos de ellos. No se sabe su número exacto. "Fueran lo que fueran formaron parte de una construcción de cierta relevancia. No era un muro cualquiera, ni tampoco creo que fuera algún gran edificio, pero sí era una construcción era importante en cuanto a su función", zanja Blanco.