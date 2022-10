"El litoral asturiano está sobreconstruido, ahí está el ejemplo de ‘Marbellanes’"

Andrés Rubio es un periodista que acumuló trayectoria profesional en periódicos y revistas antes de dar el salto a otro tipo de proyectos, como el documental "La delirante historia de Pagoda" o fundar la galería de arte Mad is Mad en Madrid. Acaba de publicar el libro "España fea", en el que aborda un estudio sobre las barbaridades cometidas sobre el patrimonio español en las costas mediterránea y cantábrica, la España vaciada o el "desastre urbanístico" cometido en Madrid. Esta tarde, a las 19.00 horas, ofrecerá una charla en el Antiguo Instituto para presentar su libro, en un acto organizado por la Sociedad Cultura Gijonesa.

–¿Por qué el título "España fea"?

–El libro trata de ser una enmienda a la totalidad, porque trata sobre los que han hecho fea a España. Sobre esa conspiración generalizada que ha habido contra el paisaje. Es una conspiración que parte de tres elementos: la especulación caótica, la corrupción política y la incultura. Se ha creado un marco que continúa y que no tiene fin.

–¿Pero no se han puesto ya límites para frenarlo?

–No se ha cambiado tanto. No existe un plan estratégico del Estado. Las comunidades autónomas, que tienen las competencias en urbanismo, y los ayuntamientos han hecho lo que han querido. No existe un modelo estatal como el francés, donde, por ejemplo, hay un cuerpo de arquitectos y urbanistas del Estado que son altos funcionarios bien remunerados, con poder e incorruptibles, que se dedican a planear el territorio. Allí, por ejemplo, también tienen un conservatorio del litoral, que desde 1975 compra terrenos en la costa, colindantes con el dominio marítimo terrestre, y los recupera ecológicamente. Esos terrenos se vuelven intocables. Eso no existe aquí, salvo un caso aislado.

–¿Cuál?

–El Parlamento de Cataluña ha creado un conservatorio del litoral catalán. Desde la Cataluña culta nos llega el camino a seguir. Es una pena que esta iniciativa no parta del Estado en colaboración con las autonomías costeras.

–¿Cómo es la situación de la zona cantábrica?

–Los promotores están al acecho, el cambio climático les anima a poner su foco de atención en el litoral del Norte. Por eso es tan importante la disciplina urbanística llevada al extremo. Y por eso es tan importante la paralización de la construcción, porque todo el litoral del Norte, con Asturias incluida, está sobreconstruido.

–¿Existe tanta diferencia todavía entre los disparates cometidos en el Mediterráneo y los del Cantábrico?

–El Mediterráneo está acolmatado y la costa Cantábrica peligra. No hay más que ver casos como el de San Sebastián, donde ya ha desaparecido el verde de la playa de La Concha, que era tan característico. Se está cementificando, como también ha pasado en Cantabria. En Comillas es descorazonador lo que han hecho. Y en Asturias el caso más flagrante es el de Llanes, denominado "Marbellanes". Parece el nombre de una película, cuya segunda parte parece que la van a estrenar con la presentación de Antonio Trevín como candidato a la Alcaldía, al que se le atribuye poner en marcha toda la especulación urbanística de ese municipio. Lo que es muy triste es que el PSOE no esté en la primera línea en la lucha contra la especulación urbanística.

–¿Cómo se puede hacer frente?

–El papel de los activistas es muy importante. Ojalá no pare en la cornisa cantábrica. Aunque soy escéptico, porque sin un plan estratégico nacional, por muchas acciones ciudadanas que se pongan en marcha, servirá de poco. Tiene que existir una conciencia generalizada de que el territorio español está sobreexplotado, especialmente la línea costera, y que hay que detener ese proceso como sea. Hay que hacerlo cuanto antes.