Monchu García, sobre la Alcaldesa: "Todo el mundo tiene derecho a un pequeño pataleo"

Una apuesta "firme y decidida" por el sector público a través de las empresas municipales. Este es el objetivo común que ayer se marcaron la dirección comarcal de UGT y la ejecutiva local del PSOE durante una reunión para analizar la situación que atraviesan estos organismos. "Es imprescindible una gestión rigurosa y que se adapten al siglo XXI" bajo un criterio de "eficiencia y eficacia", señaló el líder de los socialistas, Monchu García, que aprovechó para dirigirse a la Alcaldesa por sus últimas quejas a la dirección del partido tras ser descabalgada para repetir como candidata: "Es un pataleo".

Desde UGT se realizó una descripción de la situación de empresas municipales: "Tienen un potencial enorme y pueden exprimirse más". "Creemos que se puede hacer más y mejor. No se puede poner en duda al sector público, sin potenciarlo. Si nos unimos todas las partes implicadas, partidos, sindicatos y trabajadores, será posible", defendió Monchu García. También reconoció que hasta ahora no se habían hecho las cosas "todo lo bien que se debería". ¿El motivo? "Hay dinámicas y la inercia, que no es excusa, pero sí una explicación. Los cambios de gobierno, la inexperiencia de Foro y la dificultad de enfrentarse a una realidad nueva, tras ocho años de parón, del gobierno socialista", relató el secretario general del PSOE.

La cita con UGT también sirvió, especialmente, para que el candidato a la Alcaldía, Luis Manuel Flórez, Floro, se pusiera al tanto de la situación de las empresas municipales, pero no compareció después. "Ha sido una reunión muy positiva. Hay problemas en todas las empresas municipales y qué mejor que ponerlo en común con la ejecutiva y que el compañero Floro lo sepa de primera mano", pronunció Juan José Iglesias, secretario comarcal de UGT.

Tras el encuentro, Monchu García aprovechó para hablar de otros temas de actualidad. Por un lado, y tras las quejas de Ana González por lo ocurrido durante el proceso de primarias y por la difusión de una fotografía suya en compañía del secretario general y el candidato, el líder del PSOE negó que hubiese habido humillación alguna y defendió que "todo el mundo tiene derecho a un pequeño pataleo, y no quiero dar más importancia". "Es su reacción a una realidad que intenta acomodar a una justificación personal", señaló.

La escuela, sin la Alcaldesa

También se pronunció sobre el Piles, el Grupo y la renaturalización, insistiendo en que la ejecutiva no se ha movido de idea, que el proyecto para el río debe ser "compatible" con el piragüismo. "Hubo un esfuerzo amplio de personas para llegar a un acuerdo y, lamentablemente, no se llegó por un par de palabras". Sobre la situación enquistada entre gobierno y Grupo, dijo que "tiene que ver con las dinámicas de desconfianza de las que esta ejecutiva no se siente responsable, pero sí partícipe de la solución".

Por otro lado, el PSOE anunció ayer que su Escuela de Otoño, con distintas mesas de trabajo, será del 4 al 6 de noviembre en el Museo del Ferrocarril. Adrián Barbón inaugurará una cita en cuya programación no figura Ana González.