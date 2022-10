Una mujer que dejó solos a sus dos hijos en su piso de Contrueces, libre bajo investigación

La vecina de Gijón detenida en la noche del miércoles por un delito de abandono de familia después de dejar solos en su casa del barrio de Contrueces a dos de sus hijos, ambos de cinco años, quedó ayer jueves en libertad provisional después de prestar declaración en sede judicial. No obstante, por su acción, se incoarán diligencias previas en el Juzgado de Instrucción 1 de Gijón y, además, "se ofició a Servicios Sociales para averiguar si existe situación de desamparo de los niños", según explican desde la Fiscalía. También se pusieron los hechos en conocimiento de la sección de menores del Ministerio Fiscal.

Los hechos ocurrieron en un piso ubicado en el número 33 de la calle San Nicolás. Varios paseantes y vecinos comenzaron a escuchar voces que provenían desde la quinta planta de una vivienda. "Vimos a un niño chillando por la ventana, pidiendo auxilio, socorro, ‘por favor ayuda, que nos han dejado solos en casa’, decían. Empezamos a picar a los timbres, porque al principio no sabíamos si era una broma", relataba esta mañana una de las testigos. Esta mujer, que iba con sus hijos por la calle, contactó con unos chicos que también salieron a la ventana y les pidió que se acercaran a la vivienda a ver si los niños estaban bien. "Estuvieron hablando con ellos para que se tranquilizaran, y entonces llamamos a la Policía, que llegó en cinco minutos", expone la testigo.

Eran las 20.37 horas cuando la Policía Nacional recibió el aviso. Les fue imposible abrir la puerta del domicilio, pero en todo momento estuvieron en contacto con los menores. Dieron aviso al servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de Gijón para que les ayudasen a entrar en el inmueble. Los bomberos "accedieron por la ventana de la vivienda que se encontraba abierta y pudieron abrir la puerta por dentro", detallan fuentes municipales. "Les vimos llegar muy rápido, tres patrullas, y subieron hasta la vivienda para ver cómo estaban los niños", recuerda una de las mujeres que alertó de la situación a emergencias.

Una vez en el interior del piso, los agentes se hicieron cargo de los dos niños, de cinco años, y comprobaron que, efectivamente, se encontraban solos y sin estar al cuidado de nadie mayor de edad. Poco después llegó la progenitora a la zona, en taxi y en compañía de otro de sus hijos, el mayor. Esta vecina de Gijón explicó a los agentes actuantes que había dejado solos a sus hijos solamente un rato y que venía de hacer unas compras, pero acabó detenida por un delito de abandono de familia, según explican desde la comisaría de El Natahoyo.

Lo ocurrido sorprendió a muchos de sus vecinos, aunque otros también refieren que no era la primera vez que sucedía algo así, como así reflejaron a los investigadores del caso. "Llevan viviendo aquí alrededor de un año, pero nunca había habido ningún problema con ellos que yo me haya enterado", explicaba esta mañana una vecina del tercer piso de la vivienda. "Escuché ruido sobre las nueve de la noche, me asomé y vi a los bomberos y la policía, pero no conozco a esa señora que dejó solos a los hijos", señalaba, su parte, otra vecina del número 35 de la misma calle San Nicolás.

Ahora, la madre de los menores ha podido volver a casa, pero sigue bajo investigación y será Servicios Sociales quien determine si los menores están bien atendidos.