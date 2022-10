Toli Morilla le canta a la culpa en el Nicanor Piñole

Un coloquio titulado "La culpa y el chachachá" en el que estará presente la música y en el que Toli Morilla analizará las canciones de su último disco y la culpa que subyace en las historias que cuenta. Con este acto hoy en el Nicanor Piñole, a las 19.00 horas, se pondrá fin al ciclo de charlas sobre el arte y la redención organizado por el museo y titulado "Por mi culpa, por mi gran grandísima culpa".

"Por ejemplo, la culpa por tener pensamientos malvados es una que analizaré", cuenta Morilla, que añade otros de los apartados de sus canciones: "La culpa por no poder trabajar en lo que uno es, ese fracaso de sentirte culpable de no haber conseguido algo que no es cosa tuya. O lo que llamo la culpa del amor pródigo, cuando el amante se va, y vuelve porque dice que se equivocó, esa culpa un poco producto de la traición. También cuenta la redentora, sentirse mal por haber nacido rico o ser un privilegiado. Y tampoco falta esa sensación de haber sido un poco malvado".

¿Por qué está la culpa tan presente en la música y las canciones? "Porque los temas que hablan tiene que ver con la vida cotidiana", responde de forma tajante el artista asturiano, que también analiza la capacidad de admitir esa culpabilidad: "Nacemos con el pecado original, ya lo somos culpables por decreto, y de forma más inconsciente es como la solemos vivir, porque si no sería algo muy doloroso".

La música, como vehículo transmisor de sensaciones, tiene una influencia importante a la hora de tratar este concepto. "Como el título de mi charla, está un poco el chachachá, que en este caso es la vorágine, al final tenemos un mecanismo interesante que es echarle la culpa a todo lo que está fuera de nosotros", relata Morilla.

Más cuestiones a plantear en su coloquio. ¿Arte como redención o liberación de la culpa? "No creo que la música salve de nada", contesta el artista a bote pronto. "Es algo que acompaña y depende de la pericia y profundidad de los artistas nos sirve para acompañarnos en momentos delicados, pero es para volver otra vez a la lucha", subraya.

El Nicanor Piñole cierra con la intervención de Toli Morilla un ciclo dirigido por Pepa García Gardo en el que los participantes han reflexionado acerca del concepto de la culpa. Lo hicieron el poeta Alejandro Céspedes, bajo el título "La culpa es soltera"; el filósofo Fernando Castro, con la charla "La culpa es tuya. Geanología moral y estética"; y Anna Dell, historiadora del arte y escritora, que abordó "La culpa y su relevo generacional".