Humor cotidiano en el recinto ferial

Humor basado en momentos de la vida cotidiana, con el estilo de los nuevos formatos, pero sin perder la esencia del directo. José Luis Calero ofrece esta tarde, a partir de las 20.00 horas, un show cómico en el recinto ferial Luis Adaro, con un objetivo claro. "Necesitamos reírnos para olvidarlo de lo malo", relata este periodista y cómico andaluz. "El público se va a encontrar mucho humor, muchas situaciones cotidianas. Se sentirán muy identificados y estaremos como muy en familia. La risa está más que asegurada, hablamos de cosas que han pasado a todo el mundo", subraya Calero.

Con más de un millón de seguidores en redes sociales y con algunos vídeos que ya superan los diez millones de visualizaciones, a Calero, sevillano, le gusta ser prudente a sus 24 años. "Me preguntan en muchas entrevistas si soy consciente de la magnitud de esos números, pero para nada. No quiero creérmelo. Al final no lo siento como un trabajo, sino una forma de disfrutar", confiesa, antes de añadir con un toque de gracia: "No me lo creo nada, estoy con los pies en el suelo. Con estos pelos me reconocen y me paran mucho por la calle. Y a mí me encanta hablar con la gente. Hasta mi familia me dice que no va a ningún sitio conmigo, porque no paro de hablar".

Antes de lanzarse a los show cómicos hizo sus pinitos en la prensa deportiva. "Mi madre me obligaba a acabar la carrera y después me decía que hiciese lo que me diera la gana", cuenta Calero. "Pero lo de ser cómico lo llevo de familia. Mi abuela materna era de Triana, y mi abuelo paterno no podía estar la gente más de diez minutos con él, porque no paraban de reírse. Lo llevo dentro eso. Y desde bien pequeño era el payaso de la clase, me gustaba hacer reír a la gente", añade.

En estos tiempos difíciles, de pandemia, guerras y aprietos económicos, Calero aspira a que su humor sirva como refugio para su público: "Los jóvenes quizás no tenemos problemas tan duros, pero que nos deje la pareja o suspendamos un examen nos afecta porque somos más pasionales. Así que todos tenemos que reírnos mucho".