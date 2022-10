IU carga contra la dirección del PSOE por desligarse del Piles: "Es irresponsable"

A Izquierda Unida –el partido socio del PSOE en el gobierno local y responsable de la concejalía de Medio Ambiente a través de su edil Aurelio Martín– le han sentado más que mal las reflexiones realizadas hace dos días por el secretario general del PSOE local, Monchu García, desligando a la ejecutiva de su partido de cualquier responsabilidad en los problemas que ha generado la renaturalización del río Piles defendida por el gobierno de la ciudad. Problemas que se concretan en el rechazo al actual proyecto personificado en el Grupo Covadonga, que ha llevado el asunto al ámbito judicial, con fallos a su favor. El enfado es de tal calibre que la coordinadora de IU, Ana Castaño, no se anduvo ayer con metáforas al enviarle un recado a la ejecutiva socialista. "Los dos partidos tenemos un acuerdo de gobierno que nos vincula y nos hemos dotado de marcos para abordar las discrepancias que han funcionado y esperamos que sigan funcionando. Lo contrario sería entrar en unas dinámicas en las que IU espera no tener que situarse. No sería bueno ni para el gobierno ni para la izquierda a las puertas de un proceso electoral", sentenció Castaño.

Y lo hizo tras tildar de "irresponsables" las reiteradas críticas públicas que García y su equipo hacen a actuaciones del gobierno local. Un gobierno donde ambas organizaciones se vinculan a través de los 88 puntos del pacto de gobierno y que encabeza una socialista, Ana González. Aunque la guerra interna entre la ejecutiva del PSOE y la Alcaldesa es tan pública como la batalla de las primarias que cercenó la posibilidad de que González repitiese como candidata socialista a la Alcaldía. El asunto del Piles no es el primer escollo. Llueve sobre mojado ya que la ejecutiva socialista presentó una serie de propuestas de modificación del Plan de Movilidad Sostenible que atacaban algunos de los pilares de este proyecto –incluido el carril único en el Muro– que lidera Martín desde su concejalía y se aprobó en la Junta de Gobierno. Ahora mismo ambas organizaciones tienen un debate abierto sobre ese Plan. En lo que tiene que ver con el Piles, Castaño recordaba ayer a García que en el último Pleno ambos partidos presentaron una iniciativa, que resultó aprobada, fijando los elementos sustanciales de la renaturalización "Algo que vincula y hace corresponsable del proyecto al PSOE", indicó Castaño. Y un mensaje irónico ante el fallido intento de García de llegar a un consenso con el Grupo en este asunto: "Lamentamos de veras que las dificultades que ha tenido el gobierno todos estos meses para consensuar con el Grupo las tenga también ahora el secretario general del PSOE".