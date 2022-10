Martínez Salvador logra 221 avales para liderar Foro: "Haremos un Gijón mejor"

Con 221 avales –muy por encima del mínimo exigido del 5 por ciento de la militancia– y "un mensaje de optimismo", Jesús Martínez Salvador formalizó ayer su candidatura para presidir Foro en Gijón, la única presentada. Lo hizo poco después del mediodía, en la sede de la calle Begoña, y arropado por un nutrido grupo de militantes que le acompañan en esta andadura. Un equipo que "mezcla juventud y renovación, de perfiles variados, con gente con experiencia política y sin ella, pero con bagaje profesional". Y con un objetivo: desbancar al gobierno del PSOE e IU de la Alcaldía para "intentar hacer un Gijón mejor".

Martínez Salvador destacó ayer que son muchas las personas que están mostrando interés por el congreso local de Foro Asturias (el 19 de noviembre en el Tendayu del Pueblo de Asturias), tanto afiliados como no, por "las expectativas que se están generando". Todos quieren que esa cita suponga "la primera piedra de lo que creemos que será un cambio en Gijón". "Este gobierno del PSOE e IU no está sabiendo gobernar de la manera que Gijón quiere. Se han dedicado a crear problemas y no a solucionarlos. La ciudadanía ha podido comparar entre dos formas de gobernar, entre los ocho años de Foro y los de este último mandato", reflexionó Martínez Salvador, convencido de que su formación "es la única alternativa para que Gijón vuelva a ser lo que era y que nunca debió dejar de ser".

Salvando las distancias, porque es "complicado" que se vuelva a repetir "el despertar que hubo con Foro en 2011", cuando el partido logró la Alcaldía de Gijón por primera vez (y el Gobierno del Principado), Martínez Salvador ve ciertas similitudes con la situación política de entonces. "Había gobiernos socialistas en España, en Asturias y en Gijón, que, como ahora, están agotados porque no han sabido mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos". "Gijón no es hoy mejor que en 2019", defendió.

Durante la entrega de avales, además, recordó las palabras de Ana González cuando llegó a la Alcaldía, preguntando por qué Gijón estaba tan sucio y descuidado. Pues bien, ayer tuvo su réplica. "Hoy todos los gijoneses añoramos ese Gijón limpio, amable y agradable, porque hoy sí está verdaderamente sucio y descuidado. En estos años, la ciudadanía ha visto que Foro es la única fuerza política que ha sabido defender Gijón, sin importarle elevar la voz cuando fue necesario", destacó Martínez Salvador. El futuro presidente (no habrá más candidatos) está seguro de que son muchos los que confiarán en ellos a la hora de votar. "Eso nos da mucha fuerza moral y nos reafirma en el trabajo de estos años y nos hace mirar al futuro con ilusión", remató.