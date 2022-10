Los restos hallados en San Lorenzo son de arenisca y su estado dificulta un análisis

Los análisis científicos para averiguar la antigüedad de los restos arqueológicos hallados en la playa de San Lorenzo de una construcción desconocida serán muy complejos debido a su estado de conservación. La media docena de sillares labrados recuperados por Emulsa, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, en el pedrero de San Pedro están hechos de arenisca y su moldura fue muy común a lo largo de varios siglos. Eso, sumado a los niveles de rodamiento y salinidad que presentan tras décadas (si no siglos) enterrados y sumergidos, ponen muy complicado a los investigadores el dar una respuesta a corto plazo. Lo que sí tienen claro los historiadores es que terminaron en este lugar al ser considerados como escombros en algún momento. "Estamos valorando qué estudios hacer y si se pueden llevar a cabo", explica la directora de los Museos Arqueológicos de Gijón, Paloma García.

Todas las hipótesis planteadas siguen encima de la mesa. Algunos expertos creen que las piezas podrían ser restos del Portillo de San Lorenzo o de San Pedro (denominación usada indistintamente), una puerta fortificada demolida hace 240 años para construir el actual paseo del Muro. Otros opinan que son restos de la antigua pescadería, de la voladura de la iglesia de San Pedro o inclusos vestigios romanos, la opción menos probable. Los análisis se centrarán en los materiales y en la argamasa que hay en las piezas. Pero, al ser los restos de arenisca, no se espera obtener "mucha información", puntualiza García. Sobre la argamasa, también se aventura complicado obtener respuestas por los niveles de sal que tienen los bloques, lo que lastraría la efectividad de los estudios. "No sabemos si con este nivel de sal serán compatible con los análisis", advierte García.

Para más inri, los sillares se localizaron en enero del año pasado en el pedrero de la playa ubicado junto al Campo Valdés. Estaban en la misma arena, junto a rocas de origen natural. Es decir, se encontraban en una zona donde el Cantábrico no es precisamente dócil. El empuje de las mareas ha provocado que los bloques hayan estado moviéndose por el fondo durante mucho tiempo. En consecuencia, presentan un nivel de rodamiento también alto. Y eso resta pistas a los expertos.

Lo que se da por seguro es que estaban en ese lugar porque en algún momento de la historia alguien los arrojó al mar. "El Campo Valdés sufrió varias reformas durante los últimos 300 años. Estuvo el Portillo de San Pedro, pueden ser de la Antigua Pescadería o de San Pedro, o incluso de edificaciones anteriores. Si bien, me inclino a pensar que son más bien modernos", concreta Paloma García. "Son piezas con unas molduras típicas, que se han usado a lo largo de los siglos y además han aparecido en un entorno secundario. Es decir, porque se desmontó una estructura que había en otro lugar o porque fue material que sobró de una obra", repasa García.

Las piezas, en Piti

Las piezas recuperadas se encuentran custodiadas por la Fundación Municipal de Cultura en los almacenes de la antigua fábrica de cerámicas Piti, en la parroquia de Leorio. Están a la espera de esos citados análisis. "Todo depende de los laboratorios. Hay que ver qué analítica se puede hacer y si se puede hacer. Son piezas interesantes, claro, porque al final Gijón tiene mucha historia y de vez en cuando aparecen cosas", argumenta Paloma García.

El director de la Fundación Municipal de Cultura, Miguel Barrero, también habla de la importancia de las piezas, recordando que en todo el entorno de Cimadevilla es común que, cada vez que se hace alguna obra, se desentierren materiales. "Son restos con cierta importancia, como casi todo lo que aparece en esa zona de Gijón", comenta. "Ahora mismo, no podemos llegar a ninguna conclusión porque no tenemos datos para saber a qué podían pertenecer con exactitud", valora. "Se trabajará con ellos, de eso no hay duda", finaliza.

El descubridor de las piezas es el historiador Héctor Blanco, quien hace dos días ofreció su visión de las mismas en este periódico y en una conferencia que impartió en el Ateneo Obrero durante el día social de esta entidad. La charla abordó el 240 aniversario del "Plan de Mejoras" de Jovellanos.

Las claves