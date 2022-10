"Si Moriyón quiere ser candidata, se la recibirá con los brazos abiertos y la esperanza de gobernar en solitario"

El portavoz de Foro en el Ayuntamiento, Jesús Martínez Salvador (Gijón, 1985), se convertirá en el próximo presidente del partido en la ciudad el próximo 19 noviembre durante un congreso que tendrá lugar en el Museo del Pueblo de Asturias, al que acudirá sin rival y que se ha diseñado como la primera piedra para desbancar al PSOE de la Alcaldía. Defiende que durante este mandato su formación ha sido la única oposición al gobierno de AnaGonzález y afronta «con ilusión» la nueva etapa.

–¿Vuelve a ser el momento de Foro Asturias?

–Estamos satisfechos de la percepción que los ciudadanos tienen de Foro a raíz de la refundación. En Gijón estamos muy contentos porque hemos notado un gran acercamiento de gente joven, personas que nunca han estado en un partido y que han visto en Foro una opción para confiar y participar. El trabajo de oposición y el recuerdo de nuestros años de gobierno han hecho a la gente confiar en nosotros de nuevo.

–¿Cómo es su candidatura?

–Es un equipo que reúne todas las conficiones para identificar, analizar y plantear soluciones a todos los problemas que puedan afectar o que ya están afectando a Gijón. Tengo plena confianza en todos ellos. Mezclamos gente con experiencia con gente nueva, jóvenes y, además, es una candidatura paritaria. Representa lo que es un partido moderno.

–Su predecesor, Álvaro Muñiz, al hacer balance hace unos días, aseguró que Foro ha sido la única oposición al gobierno local. ¿Lo comparte?

–Nos llevamos un golpe muy duro cuando dejamos de ser gobierno. Ni siquiera éramos el mayor partido de la oposición, pero, pasados ya tres años y medio de mandato, es la calle la que nos reconoce como los únicos que de verdad hemos plantado cara al gobierno del PSOE e IU en todos y cada uno de los problemas generados, tanto por decisiones del Ayuntamiento como de otros gobiernos. Podemos hablar de la ordenanza de movilidad, el Muro, la fusión de comandancias de la Guardia Civil... y tantas y tantas cosas. Eso nos hace tener mucho crédito para las próximas elecciones. Y no ha sido fácil.

–¿Por qué?

–Cuando tienes tres concejales no es fácil enfrentarte a un gobierno con doce, once de ellos del PSOE, que es un partido con implantación en la ciudad. Ni cuando parte de la oposición acaba votando con el gobierno, muchas veces solo por fastidiar a Foro. Eso lo hemos visto. Pero cuando pasa mes tras mes, la gente se acaba dando cuenta.

–¿El resto de partidos de la oposición han sido, por momentos, una muleta para el gobierno a lo largo del mandato?

–Se puede responder con ejemplos. Una de las cosas que más rechazo ha generado, que nadie con dos dedos de frente entiende, es la ordenanza de movilidad, que obliga a cambiar el coche a decenas de miles de gijoneses. Pues Ciudadanos la apoyó, y entiendo que sus votantes se sientan defraudados. O el PP, que ante la peor actuación de la Alcaldesa, que probablemente fue romper el convenio del plan de vías para poner a Gijón en la casilla de salida, pues votó a favor. El PP rompió el acuerdo unánime y el pacto que tenía con Foro. Son dos elementos que van a incidir en la vida de los gijoneses. No se deben pasar por alto.

–¿Quieren recuperar el convenio de 2019, con la intermodal en el Museo del Ferrocarril?

–Si volvemos a gobernar, analizaremos en qué momento está el plan de vías. Gijón no debe asumir más retrasos, pero si no implica ningún retraso, siempre trabajaremos para tener el mejor proyecto posible de estación. Y el mejor es el de 2019, no una estación en superficie ni alejada del centro.

–¿Pero podrían asumir la estación en Moreda?

–Lo que no podemos hacer es retrasar aún más las cosas. Pero hay que recordar que el convenio de 2019 fijaba el inicio de las obras en 2021. Ahora, en el mejor de los casos, con Moreda, será a finales de 2025 o inicios de 2026 cuando comiencen las obras. Si hay garantías de que no supondrá un retraso, claro que intentaremos volver al proyecto de 2019, que no es el de Foro, es el de Gijón, el de la unanimidad.

–¿Cómo resume la actuación del gobierno local este mandato?

–Si se analiza área por área del Ayuntamiento, en todas hay una situación peor que en 2019. Era un gobierno inexperto, con muchos miembros sobre los que se podía pensar que necesitarían un tiempo de rodaje, pero lo analizas ahora y no ves que hayan aprendido nada. No funciona la ejecución de las obras, ni la licitación de proyectos, ni la tramitación de licencias y las subvenciones se siguen pagando tarde. No se ha solucionado nada, va todo peor que antes y, además, han creado problemas que no existían.

–¿Por ejemplo?

–No había problemas de contaminación por el tráfico de coches y nadie merecía la atrocidad que han hecho en el Muro, el sitio más emblemático de la ciudad. Todas estas cosas, que Foro ha estado denunciando todo este mandato han servido para que el propio PSOE haya forzado un cambio radical. Pero durante este tiempo ninguno de ellos abrió la boca. Y a los que lo denunciábamos, nos tachaban de extrema derecha. Ahora se demuestra que solo éramos el partido que contaba a la gente lo que pasaba en Gijón.

–Concederá, al menos, que la obtención de fondos europeos ha ido bien. Van 27 millones.

–Los proyectos que se han presentado son las ideas que ha tenido el gobierno local. En ningún caso ha habido un análisis profundo con el resto de partidos ni con la sociedad. ¿Por qué no pidieron para arreglar la plaza de toros o el Hogar de Ceares o para el plan de vías? Al final, son proyectos muy ideológicos, de manzanas verdes y zonas de bajas emisiones o la eliminación del anillo navegable del Piles con la excusa de la renaturalización. Sí, se han conseguido muchos millones. Pero, ¿son los mejores proyectos? Ahí tengo muchas dudas.

–Pero las ecomanzanas y las zonas de bajas emisiones son directrices de la Unión Europea, no un capricho ideológico.

–En el plan de movilidad, la zona de bajas emisiones es casi todo Gijón. Y por la de La Calzada no paramos de recibir quejas, consultas y preocupaciones de vecinos y negocios porque no saben cómo van a poder acceder a sus calles. Sí, es una idea que va en línea con las restricciones a las emisiones medioambientales de los coches, pero se ha hecho sin transparencia y sin participación.

–¿Cómo sería el Muro con Foro en la Alcaldía?

–Defendemos un Muro totalmente peatonal, con espacios para hacer deporte, pasear... pero donde el tráfico esté soterrado. Es viable técnica y económicamente.

–¿Y el río Piles?

–Solo un gobierno tan terco como este es capaz de enfrentarse sin diálogo a una entidad tan importante en Gijón como el Grupo Covadonga. El Grupo solo quiere navegar en condiciones dignas y el único objetivo del gobierno es que eso no sea una realidad. Al menos, las propuestas de Foro en el Pleno han servido para que esa batalla se siga luchando.

–No aprobar el presupuesto, dada la situación económica, ¿es irresponsable como dice la concejala Marina Pineda?

–Claro que no. Quien nunca aprobó un presupuesto a Foro, ni en medio de la grave crisis económica de 2011 y 2012, no puede decir algo así. Cuando gobernamos ocho años hicimos todo el esfuerzo por congelar impuestos y tasas, incluso bajarlas, como con el IBI y el agua. Entenderán que no seamos nosotros quienes votemos a favor de subir un 30% la basura o el 10% el agua. Otros partidos pueden jugar a la demagogia, pero Foro no, porque no lo hizo cuando gobernó. No podremos apoyar nunca un hachazo así a los ciudadanos.

–¿Volverían los toros a la plaza de El Bibio con Foro?

–Haremos lo posible para que, si un empresario tiene interés en organizar una feria en Begoña, se pueda organizar. Cultural y económicamente es una actividad muy buena para Gijón.

–El PSOE renovó su ejecutiva hace meses. ¿Qué opinión tiene de la labor de Monchu García?

–Queremos saber qué opina de todo lo que ha hecho el gobierno en este tiempo. Es obligado que desde la ejecutiva se pronuncien con rotundidad, porque el culpable es su partido. Solo hemos escuchado respuestas ambiguas y vaguedades.

–¿Qué le parece Luis Manuel Flórez, «Floro», como candidato para el PSOE?

–Es una persona reconocida en el ámbito en el que trabajó durante su vida profesional, y eso tanto yo como mi partido lo reconocemos. Pero aspirar a ser alcalde de una ciudad como Gijón es una dimensión completamente diferente. Gijón necesita mucho empuje, impulso, mejorar en muchas cosas en economía, empleo y captación de inversiones y no sabemos, de momento, qué está barajando el candidato en esas áreas.

–¿Cree que lo va a decidir él?

–Analizando las declaraciones que le hemos escuchado no se está pronunciando sobre ningún asunto relevante. Pero no me atrevo a decir si decide él o no. En Foro, sí tenemos claro y decidimos nosotros.

–¿Cómo ve, como ciudadano, el proceso para apartar a Ana González de la reelección dentro del PSOE?

–Fue la militancia la que decidió que fuera la candidata en 2019 y la militancia la que decidió ahora que no lo fuera. Y la que decidió que Floro sea el candidato. Es totalmente democrático y legítimo. No voy a entrar en subjetividades.

–Todo el mundo está pendiente de la decisión de Carmen Moriyón. ¿Para cuándo?

–En Foro hay ahora mismo plena armonía entre toda la militancia. Todos remamos en la misma dirección y cualquier decisión de futuro será por consenso. A Carmen Moriyón se la recibirá con los brazos abiertos si quiere ser candidata a la Alcaldía y con la esperanza de que, si es la candidata, podemos hablar no sólo de ganar, sino de que Foro estará cerca de gobernar en solitario.

–¿Está esperando Moriyón al resultado de la investigación del Tribunal de Cuentas por el presunto uso fraudulento de fondos públicos durante su gobierno en Gijón para anunciar su vuelta?

–Lo dudo mucho. Hasta ahora, todas las demandas que ha habido han sido ganadas por la misma parte, la legítima directiva de Foro. Se ha hecho un acoso judicial contra Carmen Moriyón sin precedentes, pero ha habido el mismo desenlace en todas las demandas. La ciudadanía es consciente de la honorabilidad de Carmen durante toda su vida. La decisión solo estará condicionada por su propia voluntad.

–¿Está abierta la puerta a concurrir con el PP con una lista conjunta a las elecciones municipales?

–No es una opción a día de hoy. Tenemos un proyecto propio, diferenciado y que tiene muy claro lo que le hace falta a Gijón. Además, no ha habido ninguna conversación en esa línea. Otra cosa es que, después de las elecciones, Foro necesite algún concejal para formar gobierno. Es lógico que entonces se hable con el PP antes que con otros partidos más alejados ideológicamente. El PP sería el socio preferente.

–Durante este mandato han tenido sus más y sus menos con Pablo González desde que asumió la presidencia local del PP. ¿Supone una línea roja su persona para negociar?

–No quiero marcar líneas rojas con ninguna persona. Es cierto que Pablo González ha tenido un comportamiento estos años del que creo que se va a arrepentir. Pero nunca dejaría de sentarme con Pablo González para hablar del bien de Gijón.

–¿Francisco Álvarez Cascos es solo un mal recuerdo para Foro Asturias?

–A día de hoy, sí. Y lo dice alguien que se afilió a Foro porque pensaba que era la única persona que podía sacar a Asturias de donde estaba. Pero sin más. Foro mira al futuro, estamos incorporando a gente nueva, joven. Mirando al pasado no se solucionan los problemas del futuro.