Serendipia arqueológica en San Lorenzo: así se hallaron los restos de una construcción histórica

Un ejemplo de serendipia, un hallazgo valioso que se produce de manera casual. Eso es lo que ocurrió con el descubrimiento en la playa de San Lorenzo de los restos de una construcción histórica que aún no se ha identificado, tal como adelantó el viernes LA NUEVA ESPAÑA. Una revelación que tuvo lugar un domingo de enero de 2021 cuando se topó con ellos el historiador Héctor Blanco, quien había bajado a la playa por un motivo completamente distinto; buscar una inscripción de la época de Jovellanos en el muro del Campo Valdés.

Hay dudas de si esa inscripción permanece o ha sido borrada por el paso del tiempo y el batir de las olas. Desde luego, Héctor Blanco no dio con ella. Pero sí encontró otro tesoro histórico cuando se disponía a abandonar el arenal para volver a su casa. "Yo no fui capaz de encontrar nada de esa inscripción. Cuando ya lo di por imposible, cogí y di la vuelta, y volviendo hacia la rampa de la Antigua Pescadería municipal, dio la casualidad de que, en esa zona, que habitualmente está cubierta de arena, el mar la había retirado en aquella marea dejando un pedrero a la vista que habitualmente no se ve". Pero hay ocasiones, como también fue ayer, en la que el desplazamiento de la arena con las mareas sí deja al aire ese pedrero, explica Héctor Blanco.

Una zona en la que antaño ya se habían encontrado otros restos arqueológicos, de cerámica antigua, por lo que el historiador optó por "curiosear" por allí de la que se marchaba. Fue entonces cuando vio "un sillar con labra, o sea, una pieza tallada que tiene decoración, con una ornamentación de cierto interés, con lo que, en vez de seguir caminito para mi casa, aproveché hasta que subió la marea. Y había más, restos de cantería, con piedras con marcas de moldura y demás, muy desgastadas, porque estaban batida por el mar desde hace mucho tiempo, pero tú con el ojo avizor lo identificas perfectamente". Blanco explica que lo que él hizo a continuación lo debe de hacer todo el mundo que encuentre "un hallazgo arqueológico de supuesta relevancia", ya que ante esa situación se está obligado a ponerlo en conocimiento de la autoridad más próxima de inmediato. En su caso avisó al día siguiente a Paloma García, jefa de recursos arqueológicos de Gijón.

Cuando fue a mostrarle el hallazgo, la arena ya había vuelto a cubrirlo, con lo que hubo que esperar unos días hasta que volvió a aflorar. "La suerte es que aquella misma semana volvió a verse la primera pieza que encontré y había más pedrero a la vista", recuerda. A partir de ahí se coordinó la operación de levantamiento de las piezas de mayor interés, lo que se desarrolló entre finales de enero y mediados de febrero de 2021.

Héctor Blanco ofreció su visión sobre su hallazgo en una charla sobre el plan de Mejoras de Jovellanos que cumple ahora 240 años, charla que se celebró el jueves en el Ateneo Obrero de Gijón.