El Sipla clama contra las "decisiones arbitrarias" en la Jefatura de Policía Local: "Es un cortijo"

Denegación arbitraria de permisos, relación de puestos de trabajo sin convocar, horas extras sin justificar y movimientos entre unidades sin argumentos. Estos son solo algunas de las denuncias que el Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (Sipla) lleva remitiendo insistentemente al Ayuntamiento contra la Jefatura de la Policía Local. Pero sin éxito. "Nosotros somos personal municipal, pero la jefatura funciona como una isla. Es un cortijo en el que se toman decisiones arbitrarias y con falta de transparencia, pero nadie en el Ayuntamiento se atreve a meter mano y a poner solución", denuncian Ildefonso Rodríguez y José Ramón Rodríguez Fuentes, del Sipla.

Los problemas que denuncia el Sipla se remontan "a hace ya varios años" y defienden que, en base a un informe elaborado, ha provocado "que la plantilla esté desincentivada". "Los compañeros saben que no sirve de nada formarse, que si te llevas bien y caes simpático puedes pasar de una unidad a otra, pero si no formas partes del régimen, no puede ser. También se hace como castigo, trasladando de una unidad a otra a los agentes", expone Rodríguez.

Los hechos concretos que están denunciando son varios. Por un lado, "hay unidades que no están recogidas en el calendario laboral". Por otro, "hemos pedido informes por las horas extra, porque se han contabilizado, pero no se han ofertado a todos los agentes; no sabemos cómo ni de qué manera se han hecho". "No hay ningún control, y tampoco se contesta ni a los requerimientos de la Agencia de Protección de Datos, que ya ha sancionado, ni a los requerimientos de procedimientos judiciales que hemos puesto en marcha", sostiene Ildefonso Rodríguez.

Otra de las claves de su denuncia está en la "falta de criterio" para conceder los permisos. "La ley establece entre 3 y 45 días de antelación para pedir un día, pero en la Jefatura no se aplica desde nunca, solo puedes solicitarlo entre 3 y 15 días. Y te lo conceden o deniegan en función de si eres afín o no; sin ningún argumento de por qué no se conceden", exponen desde el Sipla. A estas denuncias se suma la concesión de distinciones por actuaciones policiales de forma arbitraria. "Hay casos de que, a una misma pareja de patrulla, a uno se le concede y a otro no", aseguran desde el sindicato.

Pero las críticas del Sipla no son las únicas que afectan a la jefatura de la Policía Local. Además, para el próximo día 2 de noviembre, hay convocada una junta de personal después de que varios funcionarios del Ayuntamiento hayan mostrado su malestar a raíz de la publicación del libro "Matanza de Atocha 1977: Caso Abierto". El autor de la obra es el jefe de la Policía Local y en ella aparecen diferentes personajes. Son varios los funcionarios que se ven identificados en los rasgos que se describen de los personajes del libro. Es por ello que han pedido amparo al Ayuntamiento, porque consideran lesivos los comentarios que se les atribuyen y aseguran que toda la comisaría sabe quién es quién en la vida real.