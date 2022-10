Temor a las obras de drenaje en el ecosistema de Isabel la Católica

"Respetar la época de cría" y "acompasar los trabajos" a los ciclos de vida de las aves instaladas en los estanques del parque de Isabel la Católica son las dos claves que defienden los expertos en ornitología ante las obras que el Ayuntamiento acaba de licitar para la mejora del gran parque gijonés. "Parece que son buenas las intenciones, porque sería dramático si se hicieran los trabajos en la época de cría", reflexiona Amador Vázquez, representante del Colectivo Ornitológico Carbayera del Tragamón y habitual observador de aves en Isabel la Católica. Eso sí, advierte que sería fundamental que se nutriesen los estanques "con plantas flotantes oxigenantes" y "aportar flujos de agua".

La mejora integral de la zona, que acaba de salir a licitación con un presupuesto de 998.897 euros, comenzará con el dragado de los dos estanques del parque y seguirá con la construcción de una nueva tubería para derivar agua al estanque. Los expertos que acostumbran a pasar largas horas de observación saben que se trata de una labor "de envergadura" y confían en que no suponga un impacto a la fauna existente. Al menos, no más del imprescindible. "Las garcillas, por ejemplo, se van durante el día y vuelven de noche, así que es importante que los trabajos coincidieran cuando no están", expone Vázquez.

La incidencia, coinciden Javier Alonso y Paz González, la notarán más otras especies que gallinetas y fochas. "Como pueden volar, esperemos que se vayan moviendo solas a otras zonas. Con el drenaje, por ejemplo, saldrán todos los ánades, pero no supondrá un gran daño porque pueden irse al río o a otro sitio", sostienen. Peor lo tienen los insectos y otros animales que "al quitar los lodos" desaparecerán. "Esperemos que, cuando el lago vuelva a estar bien después de los trabajos, se pueda recuperar toda esa microfauna", añade Amador Vázquez. No hay que olvidar que no son solo aves en los estanques. "Hay hasta anguilas", confirman los expertos ornitólogos.

Pero hay que tener en cuenta que el parque de Isabel la Católica está muy vivo y en constante cambio. Bien lo saben los expertos, que en los últimos años han ido descubriendo especies que nunca antes habían anidado en Gijón. "Cada vez tenemos más garcillas bueyeras. Ahora hay una colonia de alrededor de 400 ejemplares, la más grande de todo el norte de España", expone Vázquez, que achaca la novedad a los efectos del cambio climático que han hecho más benignos los inviernos. Pero no son el único caso. "Este año tenemos una novedad importante, que son los moritos comunes, que una pareja ha criado aquí y ha logrado sacar adelante varios pollos. Las aves del sur cada vez se están acercando más al norte", sostiene el experto.

No faltan los ánades reales ni otras especies más típicas de Asturias como el martín pescador, lavandera cascadeña, cormoranes, garzas reales, garceta común... Hay multitud de gaviotas, hasta de Delawere. Sí se echa de menos a los porrones desde hace unos años. "Es una zona con muchas aves y eso hace de efecto llamada", confiesa Vázquez. De ahí la importancia de respetar sus ritmos cuando lleguen las máquinas.