Gijón ya mete miedo de Portuarios a El Coto, pasando por el Llano

–Hola, Dante. ¿Cómo vienes con la ropa rota?

–Es que soy un zombi, me atacó un lobo.

Christian Guisado, líder vecinal de El Coto, recibe con una sonrisa al pequeño Dante Fernández, de tres años, uno de los participantes en la actividad en torno a Halloween propuesta en la sede de los vecinos del barrio. Allí aparecen los pequeños disfrazados de zombis, esqueletos, vampiros, brujas o calabazas. "Se entretienen mucho. Mejor que vengan aquí, se junten, hagan piña los del barrio, y se entretengan con la actividad que les planteamos que estén jugando todo el día por ahí a las maquinitas", relata Guisado. El Coto no fue el único punto de reunión para luchar contra los fantasmas. Los vecinos de Portuarios también plantearon un "Túnel del terror" muy interesante, con todo lujo de detalles fúnebres. Mientras, en El Llano, los componentes de la charanga "Los Tardones" se reunieron para merendar y hacer un "scape room", antes de desfilar por el barrio, aprovechando que se están celebrando las fiestas del Samaín.

Este lunes, víspera de Difuntos, se celebrará Halloween. La fiesta que mezcla tradición, historia y misterio ha ido adquiriendo fuerza en los últimos años. Como en Portuarios, donde llevan dos años organizando un "Túnel del terror", que volverá a abrir esta tarde de nuevo a las 19.00 horas. "Es una muy buena oportunidad para plantear algo para que los niños se diviertan", reflexiona Begoña González, del colectivo vecinal de Portuarios, que cuenta con trece personas que colaboran para sacar adelante esta actividad. "Los participantes entran por un túnel, se meten por tres o cuatro salas, y se llevan algún sustillo. Está muy bien", cuenta.

No solo en interiores aparecen todo tipo de personajes de miedo, entre diferentes efectos especiales o personajes de exorcistas y Drácula, sino que también en el exterior había "algunas sorpresas que impresionan seguro".

En El Coto en las gymkhanas propuestas participó por segundo día consecutivo Ángela Fernández, de nueve años, con un disfraz de monstruo de condesa. "Aunque sea de miedo, el disfraz tiene que ser algo guapo", manifiesta, antes de añadir que "me lo paso genial, porque además así me sirve para celebrar mi cumpleaños que es en unos días". Mañana además será, como Leyre Ramos, de siete años, una de las que se animen a participar en el "Truco o trato" por el barrio. "Halloween no nos da miedo, nos gusta", coinciden en señalar las dos jóvenes.

En El Llano, por su parte, Aroa González, presidenta de la charanga "Los Tardones", comenta el motivo por el que han decidido sumar Halloween al Antroxu en su agenda de disfraces. "Los más fanáticos nos plantearon que hiciéramos un "escape room", y como ya de por sí nos gusta poco disfrazarnos, pues así tenemos la excusa para reunirnos todos juntos y pasar un rato agradable y divertido", resalta.