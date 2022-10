"No hemos pegado ojo": conmoción en el vecindario de Gijón en donde se detuvo a una madre acusada de matar a su hija de seis años

"No hemos pegado ojo en toda la noche". Con esta frase resumía a primera hora de esta mañana una vecina del número 71 de la avenida Gaspar García Laviana de Gijón el sentimiento de quienes hasta ayer convivían con la mujer detenida en la pasada noche como presunta responsable de la muerte de su hija, una niña de tan solo seis años. Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, la Policía Nacional detuvo a eso de las once y media de la noche en Gijón a una vecina del barrio de El Llano, que responde a las iniciales Noemí M. L. investigada tras hallar a su hija de seis años muerta –según las primeras investigaciones–, como consecuencia de la asfixia producida por una ingesta de pastillas tranquilizantes. Los médicos de emergencias que acudieron al domicilio en el que tuvieron lugar los hechos comprobaron que ya no se podía hacer nada por salvar la vida a la pequeña, aunque sí que atendieron a la madre. La mujer tuvo que ser trasladada en calidad de detenida al hospital de Jove ya que, según fuentes cercanas al caso, también había consumido fármacos. Las dos, madre e hija, fueron encontradas en la cama cuando llegaron los servicios de emergencia. Se sospecha que la niña podría llevar varias horas muerta.

Al parecer la mujer llevaba poco tiempo viviendo en el cuarto piso de este número 71 de la avenida Gaspar García Laviana. "Más o menos desde agosto", afirmaba un vecino que se había cruzado con ella en varias ocasiones. A la ahora arrestada, a la que se tomará declaración en unos días, la definían a primera hora de hoy como una persona "reservada" a la que veían pasear por la niña por el barrio. Manuela Álvarez, vecina del mismo piso en el que tuvieron lugar los hechos señala que alguna vez habían visto que la mujer "hablaba algo mal a la niña cuando iban por la calle". El cuerpo sin vida de la niña ha sido trasladado ya al Instituto Anatómico Forense de Oviedo. La autopsia aclarará ahora las causas exactas del fallecimiento. El informe se incorporará previsiblemente a lo largo del día de hoy al expediente que realizará la Policía Nacional para tratar de aclarar lo sucedido y será enviado al juzgado de instrucción que se encuentra de guardia esta semana y que será el que dictamine el grado de implicación de la madre. La Policía aún no ha podido tomar declaración a la detenida, que se encontraba bajo los efectos de las pastillas en el momento de llegar al hospital. El suceso provocó conmoción en la zona en donde las ambulancias y la policía rompieron la tranquilidad de la noche. "Vimos como sacaban a una mujer, hubo mucho revuelo", comentaban varios jóvenes que, al filo de la medianoche, transitaban por la avenida Gaspar García Laviana. "Se veía muy afectados a los policías. Uno de ellos dijo ¡qué hija de puta!", añadió otro de los jóvenes que presenció el operativo. Hasta el lugar llegaron alrededor de la una de la madrugada agentes de la Policía Científica para examinar la vivienda. Poco después llegó la forense y la autoridad judicial para proceder con las diligencias oportunas. Alrededor de las dos de la madrugada se procedía al levantamiento del cadáver y su traslado por parte de la funeraria hasta el Instituto de Medicina Legal de Asturias.