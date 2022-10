La madre de Gijón acusada de matar a su hija de seis años tenía problemas con la custodia de la menor

El Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón se ha hecho cargo ya de la investigación del asesinato de la niña de Gijón de 6 años que murió anoche en un piso de la avenida Gaspar García Laviana, en la esquina con la calle Leoncio Suárez, presuntamente como consecuencia de una asfixia producida por la ingesta de pastillas. A falta de poder interrogar a la madre de la menor (la única que estaba con ella en el domicilio familiar en el momento de los hechos), los investigadores ya cuentan con los primeros datos que podrían arrojar luz sobre lo sucedido. Al parecer fue el padre de la pequeña el que anoche, a eso de las once, llamó a la Policía Nacional para alertar de que llevaba días sin saber nada ni de su hija de la madre de la pequeña. Esa llamada motivó la intervención policial, con un amplio despliegue de efectivos.

Las primeras hipótesis apunta a que la madre y el padre de la pequeña estaban en un complicado proceso de separación. De hecho, la mujer llevaba viviendo en el piso en el que tuvo lugar el asesinato desde el pasado mes de agosto. Existían problemas por la custodia de la menor, según fuentes cercanas al caso. Los vecinos siguen conmocionados por lo sucedido.

Conmoción en el barrio

"No hemos pegado ojo en toda la noche". Con esta frase resumía a primera hora de esta mañana una vecina del número 71 de la avenida Gaspar García Laviana de Gijón el sentimiento de quienes hasta ayer convivían con la mujer detenida en la pasada noche como presunta responsable de la muerte de su hija, una niña de tan solo seis años. Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, la Policía Nacional detuvo a eso de las once y media de la noche en Gijón a una vecina del barrio de El Llano, que responde a las iniciales Noemí M. L. investigada tras hallar a su hija de seis años muerta –según las primeras investigaciones–, como consecuencia de la asfixia producida por una ingesta de pastillas tranquilizantes. Los médicos de emergencias que acudieron al domicilio en el que tuvieron lugar los hechos comprobaron que ya no se podía hacer nada por salvar la vida a la pequeña, aunque sí que atendieron a la madre. La mujer tuvo que ser trasladada en calidad de detenida al hospital de Jove ya que, según fuentes cercanas al caso, también había consumido fármacos. Las dos, madre e hija, fueron encontradas en la cama cuando llegaron los servicios de emergencia. Se sospecha que la niña podría llevar varias horas muerta.