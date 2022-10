Tuero descarta la nulidad de las ayudas al deporte base para 2023

El concejal de deportes de Gijón, José Ramón Tuero descartó que vaya a haber problemas con la convocatoria de subvenciones al deporte base para 2023, aprobada por el Patronato Deportivo Municipal el pasado jueves, por no incluir en sus bases la valoración de que los clubes solicitantes dispongan de programas contra la discriminación, tal como establece la Ley de Actividad Física y Deporte de Asturias aprobada por el Principado el 29 de junio y que entró en vigor el 8 de septiembre. El catedrático de Derecho Constitucional y coordinador del equipo de investigación "Protección de menores en el deporte", Ignacio Fernández Sarasola, advirtió el pasado domingo de que la convocatoria puede ser "nula de pleno derecho" por no amoldarse a la nueva ley, con lo que en su opinión peligran las subvenciones para los clubes.

Tuero, en cambio, descarta que la convocatoria sea nula, dado que se abrió en mayo, meses antes de la entrada en vigor de la ley. "Agradecemos el interés del catedrático por sus comentarios" añadió Tuero para matizar que la convocatoria afectada es la de subvenciones para el fomento de deporte base a través del programa escuelas deportivas 2022/2023 aprobado "por unanimidad" de todos los grupos municipales. Tuero también se mostró abierto a una posible modificación aunque no considere que sea nulo. "Esta semana lo estudiaremos y tomaremos la decisión", señaló. El edil señaló que desde luego para próximas convocatorias sí se modificaran las bases conforme a la nueva ley.

Modificar los criterios

No opina igual el grupo municipal de Podemos-Equo, cuya portavoz, Laura Tuero, anunció ayer que no es de recibo "tener una de las leyes autonómicas deportivas más avanzadas en materia de la tutela del menor y en materia de igualdad para que no se produzca discriminación alguna por razón de sexo, orientación e identidad sexual, expresión de género y/o discapacidad ni haya intolerancia en el deporte es una oportunidad" e ignorarla en la convocatoria de subvenciones del Patronato. Por ello, su grupo municipal reclamará en la comisión de Servicios y Derechos Sociales, y previamente a la concejalía de Deportes, "que se proceda, de manera urgente, a modificar los criterios de valoración de la subvención", para adecuarla a la nueva normativa autonómica, señaló la edil.