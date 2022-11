La Alcaldesa felicita a los partidos que sí reivindicaron el vial de Jove en el Congreso

"Es una obra fundamental para la ciudad y no vamos a dejar de pelearla". Ese es el mensaje que ayer envío la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, sobre el vial de Jove. Las opciones de inicio de la infraestructura por la que lleva luchado cerca de dos décadas Gijón pasan ahora mismo por el Congreso de los Diputados, donde se debatirán y votarán las enmiendas a unos Presupuestos Generales del Estado que consignaban para esta obras dos millones en 2023 y un total de 73 al llegar a 2027. El coste estimado en estos momentos es de 300 millones.

Enmiendas sobre el vial de Jove han presentado PP, Foro y Ciudadanos, con peticiones que elevan esos dos millones a cuatro y diez. No hubo enmienda compartida por todos los grupos políticos, como se había planteado en el marco de una declaración institucional apoyada en el Pleno de Gijón, ni tampoco de ninguno de los tres partidos que sustentan el gobierno de Pedro Sánchez y tiene presencia en la Corporación gijonesa: PSOE, Podemos e IU. Algo que sentó mal en los entornos municipales de esos partidos. Fundamentalmente de los que están tanto en el gobierno de Madrid como en el de Gijón.

González no tuvo ayer empacho en alabar las gestiones de la oposición en este asunto. "Felicito a los partidos que han metido en el Congreso la enmienda para el vial de Jove, me alegra que lo hayan logrado porque creo que aquí lo importante es que todos los grupos políticos que estamos en el Ayuntamiento alcemos la voz de todas las maneras que podamos. Es una obra muy importante para Gijón y debemos ser escuchados tras más de 20 años", sentenciaba la Alcaldesa tras explicar que, desde su organización política, se están recorriendo otros caminos para conseguir un compromiso real con el vial de Jove en forma de euros. "Los diputados y diputadas, y senadores y senadoras asturianos del PSOE están trabajando para que se incorpore presupuesto suficiente para el vial de Jove. Me consta que ya han hablado con el Ministerio", indicó la regidora.

Que haya enmiendas presentadas permite que se puedan buscar acuerdos entre las organizaciones políticas para que pueda salir adelante alguna de ellas o plantear una transaccional con otras cifras. También existe la opción de que el propio gobierno ajuste su propuesta presupuestaria por cuestiones técnicas. Y si todo falla en el Congreso no hay que olvidar que el proyecto de presupuestos también pasa por el Senado.

Aún quedan puertas abiertas para conseguir más dinero para el vial pero lo cierto es que, tras la unanimidad de la declaración institucional y el vehemente llamamiento de la Alcaldesa en el Pleno a movilizarse de "abajo a arriba" y apostar por la unidad de acción política en favor de un proyecto estratégico para la ciudad, sorprendió para mal que no hubiera enmienda conjunta y, para peor, que la representación parlamentaria en Madrid de los partidos del gobierno local no hubieran incluido el vial de Jove entre sus prioridades.

A ello se suma el enredo de una propuesta diseñada desde la concejalía de Hacienda con un plan de 5 millones para el año que viene y un desglose de 60, 85, 100 y 50 en las siguientes anualidades que se compartió con los otros grupos solo una hora antes de que se cerrase el plazo para presentar enmiendas. Así que nadie hizo suya la propuesta del gobierno. Ni el gobierno.