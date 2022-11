El Día de Difuntos recupera el pulso en Gijón

El buen tiempo, con el sol que lució durante toda la jornada, permitió recuperar la antigua estampa del Día de Difuntos, la del bullicio entre el silencio en los pasillos de los cementerios. Aunque se mantuvo también la tendencia de la pandemia de espaciar las visitas durante varios días. El 1 de noviembre, la fecha tradicional para recordar y realizar las tradicionales ofrendas florales a los queridos difuntos, recuperó su fuerza y esplendor, de nuevo con misas, rosarios en los camposantos y concentraciones multitudinarias en cementerios.

Miles de gijoneses visitaron ayer los camposantos del municipio. Se recuperó así una estampa perdida durante la pandemia, cuando por precaución ante el covid se había recomendado la asistencia espaciada en varios días. Este año, no obstante, también se repitió en parte esa cadencia en las visitas. "Abrimos a las nueve de la mañana y estaba muy tranquilo, aunque el goteo ha sido constante y ya se ha visto el mismo movimiento el día 1 que antes de la pandemia", subrayó Ceferino Piñera, conserje de El Sucu, el cementerio municipal situado en Ceares.

Ya antes de la pandemia se había suspendido la celebración de la misa en la capilla de este camposanto. "La gente nos pregunta mucho, pero seguimos pendientes de que concluya ese proyecto de reforma de la capilla, que está en estado ruinoso, para volver a celebrar ahí misas", explica Santiago Heras, párroco de San Andrés de Ceares y del Buen Pastor. Por eso la jornada de ayer se limitó a una entrada constante de vecinos para limpiar las tumbas, panteones y columbarios, donde pusieron flores o tuvieron un simple momento para el recuerdo. "Es una tradición que tengo de siempre y que mantendré mientras pueda venir, es algo que no se puede perder", relató Loli Pérez, ante el nicho donde se encuentran sus padres. "Me sigo acordando mucho de ellos, vengo muy a menudo", confesó antes de lamentar que "el cementerio debería estar un poco más cuidado, es antiguo, tendría que estar más limpio y más recogido todo".

En El Sucu, al no haber ninguna celebración religiosa, "no se produjeron aglomeraciones", apuntó el conserje del camposanto. "El tránsito ha sido continuo, pero ya desde antes del fin de semana, como hizo buen tiempo, la gente también aprovechó para ir viniendo poco a poco", comentó en relación a esa tendencia de la pandemia, de espaciar las visitas, que en parte se ha mantenido. "Tenemos a familiares en diferentes cementerios, así que hemos repartido durante el fin de semana las visitas y dejamos para el final la de aquí de El Sucu", comentaron la pareja integrada por Lin Suares y Manolita Cervigón. "Traemos unos crisantemos y después durante el año siempre tenemos algunas flores artificiales para que aguanten más", añadieron.

La vuelta a la normalidad para celebrar el Día de Difuntos se instaló en todos los puntos del municipio. Hubo celebraciones religiosas en el cementerio de Deva, donde el sacerdote Luis Menes sustituyó en los oficios a Fernando Fueyo, fallecido este mismo año. O en la iglesia de San Andrés de Ceares, en la que Santiago Heras relevó a José Luis Montero, también fallecido. Además, en Jove, Somió, Cabueñes, Cenero, Tremañes y Baldornón también se oficiaron misas y hubo visitas a los cementerios durante la jornada.

"Siempre nos juntamos un grupo grande a rezar el rosario en el cementerio tras la misa, es una tradición a la que se ha vuelto y que es bueno mantener para los creyentes", reconoció Luis Muiña, párroco de Somió, que ensalzó la importancia de este día: "Para la gente que recuerda a sus difuntos, si son mas recientes, es normal que sea un día triste. Pero predicamos el cielo, lo positivo; nos dejan, pero rezamos porque están en un sitio mejor y tenemos esa fe de reencontrarnos con ellos. Es un día en el que lloras, pero que tienes ese consuelo de volver a verlos algún día".

En el cementerio de Somió uno de los detalles emotivos lo protagonizó el pequeño Carlos Perelló, de dos meses, al que llevó su padre –con el mismo nombre y apellido– ante el nicho de su abuelo –también Carlos Perelló– fallecido este verano, poco antes de su nacimiento. "No lo pudo conocer por poco y es una forma de que así se encuentren los dos", indicó el padre del bebé.

La pandemia no solo provocó que las visitas se realizasen de forma escalonda, sino que también algunas no se pudieran llevar a cabo, especialmente en aquellos casos en los que había que desplazarse de otras regiones. "La iglesia estuvo llena, y las visitas a los columbarios, que tenemos unos 100 en la parroquia, también fue multitudinaria, porque el año pasado la tuvimos que hacer en grupos reducidos", apuntó Heras sobre la jornada en la parroquia del Buen Pastor. "Había gente por ejemplo de Madrid que no se había podido acercar los dos últimos años, es importante y estamos contentos con que se recuperase la normalidad y el ambiente de siempre para una fecha tan señalada", añadió.

Los responsables de las floristerías destacaron que los encargos procedían de personas de más edad. En los camposantos y las parroquias la estampa fue bastante parecida. "Quizás los jóvenes no lo tengan tan arraigado como nosotros", comentó en su visita al cementerio de El Sucu Ana María Díaz, que también aprovechó ese detalle para reivindicar mejoras de accesibilidad: "Cada vez me cuesta más llegar aquí arriba y luego subir las escaleras, pero seguiré viniendo porque también lo hubieran hechos ellos por mí".