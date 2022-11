Podemos-Equo insiste en la necsidad de que se ajuste las condiciones de las convocatorias de ayudas deportivas para que se ajusten a la ley. Laura Tuero, concejala de la formación morada, reclamó ayer al PSOE que argumente en qué se basa para no efectuar esa modificaciónde las bases. "La aprobación de las bases de las subvenciones deportivas es posterior a la nueva ley del Deporte y deberían ajustarse a ella para no ser nulas", comentó antes de añadir que "el equipo de gobierno insiste en mantenerse en su error sin dar argumento alguno para no hacer nada en lugar de ponerle solución".