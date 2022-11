Fallece un varón mientras dormía en un coche aparcado en El Llano

Un hombre de 56 años, e iniciales F. E. V., apareció muerto en la mañana de ayer dentro en un coche que se encontraba estacionado en la confluencia entre las calles Extremadura y Roncal, en el barrio de El Llano. Fue el dueño del vehículo el que se encontró con el fallecido, natural de Langreo. "No tenía dónde dormir y me pidió pasar la noche en el coche, porque había perdido la habitación en la que estaba desde hacía algún tiempo y hasta que encontrase otro sitio me lo pidió", explicó ayer por la mañana el dueño del coche tras el hallazgo. Fuentes policiales confirman que la muerte de este hombre se debió a causas naturales.

El fallecido es natural de Langreo, pero llevaba tiempo viviendo en Gijón, según las fuentes consultadas. "Le conocíamos del barrio, de coincidir en algunos bares", explicaba el dueño del coche, en compañía de una mujer que asentía al oír sus palabras. Este hombre, dada la precaria situación del fallecido, se prestó a dejarle las llaves hace semanas para que pasara la noche hasta que encontrase un nuevo sitio donde pernoctar, y para que no tuviera que estar en la calle. "Hoy por la mañana (por ayer) vine sobre las 11 porque tenía que pasar la ITV al coche, cuando entré pensé que ya se había ido y no me di cuenta, porque estaba encajonado entre los asientos, pero al abrir la puerta le vi, pero ya no había nada que hacer y llamé a la Policía", expone este hombre. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional para hacerse cargo de lo ocurrido, además de supervisar el levantamiento del cadáver y descartar cualquier indicio de criminalidad, como así sucedió. El operativo, que generó un revuelo y expectación en el barrio, implicó acordonar la zona en la que se encontraba aparcado el vehículo donde murió la víctima. Hasta el lugar, también se desplazaron efectivos de la Policía Científica para tomar pruebas de la escena y personal de la funeraria.