La madre de la menor lleva pocos meses en El Llano y se mostraba "distante y poco agradable"

Una mujer esquiva, poco habladora, algo retraída, y que lleva poco, muy poco tiempo, apenas unos pocos meses, viviendo en cuarto piso del número 71 de la avenida Gaspar García Laviana. Así describieron ayer los vecinos de este bloque a Noemí M.L, la madre que presuntamente mató el domingo a su hija de seis años tras haber perdido el viernes su custodia frente a su padre. La conmoción se extendió ayer a primera hora de la mañana en esta vía del barrio de El Llano, donde muchos de los residentes y comerciantes no podía creerse que la intervención policial que tuvo lugar de madrugada y que levantó a no pocos de ellos de la cama se tratara de un supuesto parricidio. "No era una mujer muy agradable. Era extraña y procuraba mantener las distancias", apuntaron los vecinos más cercanos de esta comunidad.

Noemí M. L. residía de alquiler en el cuarto piso, en la letra "A". Llevaba, según apuntaron muchos de sus vecinos, poco tiempo en el bloque. Algunos dijeron que desde agosto, y otros que llegó poco antes del verano. Nadie tuvo mucho contacto con ella. Para poder acceder al interior de la vivienda donde la Policía Nacional la encontró abrazada al cadáver de O. G., su hija, tuvieron que localizar primero al dueño del piso. Fue una vecina la que facilitó el contacto de uno de los propietarios del inmueble a los agentes. "Nos picaron a la puerta y nos preguntaron por ellas porque no las localizaban. Les dije lo que sabía. Que hacía dos semanas que no las había visto", explicó esta mujer, que llevaba tiempo sin coincidir con ninguna en las zonas comunes.

"Llevaba poco tiempo, creo que desde agosto", comentó otro de los residentes. "A la madre, la verdad, nunca llegué a verla. A la cría sí que la vi porque alguna vez, cuando salgo con mi hijo para llevarlo a clase, la pequeña abría la puerta y nos saludaba", relató este hombre. "Lo que ha pasado es algo que no te puedes creer. Nunca te imaginas que esto va a pasar tan cerca de tu casa. Es cierto que es una persona que no conocíamos, pero no deja de ser un asesinato", valoró.

De los pocos vecinos que quisieron dar su nombre y apellidos fueron Manuela Álvarez y su hija Paula Artime. Álvarez se enteró el domingo por la noche del operativo policial. "Oí ruido y al principio no le di importancia, pero seguí escuchando a gente hablar en el descansillo y me asomé a la mirilla. Vi a tres sanitarios con el chaleco puesto. Después, tras un rato, me asomé al videoportero y vi luces como de ambulancia", repasó la mujer. "La madre saludaba muy distante. Me la crucé hace poco en el ascensor y le dije ‘hola’, pero ella apenas me devolvió el saludo y nada más", añadió. "A la niña... ¡Ay, Dios mío! Todavía la vi esta misma semana. Iba con la madre y me sujetó la puerta para que yo entrara. Era muy simpática", expresó. "Mi hija me comentó que, un par de veces, se encontró con ellas y le dio la sensación de que le hablaba mal a la niña", finalizó Álvarez.

"Hay conmoción, claro. Es una cría", relató otro vecino, que se identificó como Carlos Javier. "No es algo agradable. Sabíamos que ella vivía de alquiler, pero poco más", explicó este hombre. Al lugar se acercaron, dado el gran despliegue de medios de comunicación, muchas otras personas que, sin estar al tanto de lo sucedido, se preguntaban por el revuelo que había en el portal número 71, que se encuentra casi haciendo esquina con la calle Leoncio Suárez, a un paso de la avenida de El Llano. La vía está llena de comercios.

"Llevaba muy pocos meses por lo que oí a otros vecinos. Yo vivo en el primero y ella en el cuarto. Apenas la vimos", expresó, por su parte, otra mujer que lleva tiempo residiendo en esta comunidad de vecinos. La mayoría de los que pueblan el bloque no pudieron decir mucho más ni de la pequeña ni tampoco de su madre. Algunos hasta se sorprendieron de que fuesen sus vecinas del poco contacto que habían tenido a lo largo del tiempo que llevaban en Gijón. Pero eso no fue óbice para que aquellos que quisieron expresar su opinión se compadecieran por la menor. "Es algo que te deja muy abatido", comentó, por su parte, Paula Artime, la hija de Manuela Álvarez, poco después de regresar de su puesto de trabajo.

Muchos dueños de negocios también expresaron su pesar por lo sucedido. "Esa va a ir a la cárcel", era el comentario más escuchado por algunos parroquianos de un bar cercano. Otros se preguntaban entre ellos, y también entre sus clientes, por la identidad de la madre de la pequeña. Según las fuentes consultadas, tampoco tenía mucho contacto en el populoso barrio de El Llano, el más poblado de la ciudad, más allá de alguna visita esporádica a algún comercio o algunas de las sidrerías de Gaspar García Laviana a recoger algún menú, según se comentó a pie de calle.

El poco contacto con la vida del barrio puede deberse a que en Gijón la supuesta parricida no tenía ningún arraigo, ninguna familia y, que se sepa, tampoco amistades. Toda su familia era oriunda de Segovia; en concreto, de El Espinar, un núcleo que apenas llega a los cinco mil vecinos, pero que se amplía hasta casi los diez mil en lo que al municipio se refiere. Noemí L. M. había llegado a Gijón, según las fuentes consultadas, por una oferta de trabajo. Ella es digitalizadora y trabajaba para la empresa de su hermano, que tiene la sede también en El Espinar. Se dedicaba a digitalizar fondos de bibliotecas y artículos de prensa, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación.

No tenía, según estas mismas fuentes, más lazos con Asturias. Llevaba, según relató Eugenio García, el padre de la pequeña hallada muerta, desde hacía al menos cinco años en un fuerte litigio con él por hacerse con la custodia de la menor. La perdió el viernes, aunque podía seguir viéndola los fines de semana. A continuación, el domingo, según apuntan los indicios, Noemí M. L. la atiborró de pastillas hasta quitarle la vida.