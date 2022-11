Olaya Suárez anuncia un proceso abierto a la sociedad para el programa de Podemos

La virtual cabeza de lista a la Alcaldía de Gijón por Podemos, Olaya Suárez Fernández, única candidata en las primarias del partido en la ciudad, anunció ayer que su formación iniciará un proceso participativo "abierto a la sociedad civil" para elaborar su programa electoral para las municipales. Un programa en cuya elaboración participará el conjunto de la militancia, pero no sólo, y cuyo resultado deberá ser refrendado por los inscritos de Podemos, explicó.

Suárez hizo este avance durante la presentación de la candidatura que la acompaña como aspirantes a concejales y cuyo orden puede llegar a ser alterado por los inscritos de Podemos, que tienen de plazo hasta las 23.59 horas del jueves para votar.

En un acto al que asistió la coordinadora autonómica de Podemos, Sofía Castañón, Suárez abogó por "un Podemos fuerte" y se mostró "muy orgullosa de contar con muchas militantes y activistas que defienden todos los días en las calles los servicios públicos, la igualdad de oportunidades y la justicia social" en su candidatura.

Sin ninguna candidatura alternativa a la suya, dedicó buena parte de su intervención a respaldar a la candidata a las primarias de la Junta General, Alba González, también del sector oficial y que tiene en frente a la candidatura alternativa encabezada por Covadonga Tomé. Alba González, por su parte, calificó la candidatura gijonesa como "lista de personas capaces, valientes y con muchas ganas de darle a la ciudad lo mejor de sí en la política".

Respecto al planteamiento de la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento, y número tres en la candidatura autonómica de Tomé, Laura Tuero, de que si ganan en Asturias los críticos impulsarán en los ayuntamientos candidaturas de unidad popular o de confluencia, Olaya Suárez dio a entender ayer, aunque sin decirlo abiertamente, que Tuero estaba mintiendo a sabiendas y Alba González la acusó de "distorsionar" las primarias.

"Este proceso es de Podemos y, por lo tanto, las primarias de Podemos eligen a los candidatos de Podemos. Y después habrá procesos de confluencia, se hablará con el resto de fuerzas y se podrán alcanzar candidaturas más amplias. Pero ahora estamos en este proceso interno. Lo debería de saber (Tuero), porque lleva muchos años en Podemos Asturies y sabe cómo funciona el proceso", señaló Olaya Suárez, para quien resulta "extraño" que la portavoz en el Ayuntamiento diga que si gana su candidatura autonómica "pueden cambiar el curso (en Gijón), porque quien decide eso es la militancia del partido, no las candidatas a la Junta General. Y, en todo caso, quien puede gestionar las negociaciones con otras fuerzas políticas es la dirección política en Asturias y en Xixón. No serán ni Covadonga Tomé ni Laura Tuero quienes encabezarán esas negociaciones, porque la dirección política de Asturias no la ostentan ellas y la de Xixón tampoco; están en esta candidatura", agregó.

Alba González remató esas palabras opinando que la candidata gijonesa fue clara y que "a veces como en Podemos nos metemos en primarias y abrimos este berenjenal tan a menudo, que la gente olvida lo que estamos votando. Estamos votando a las personas que nos van a representar en la Junta y en los Ayuntamientos en mayo de 2023 como Podemos. Después veremos qué espacios de confluencia se abren, pero a mayo de 2023 vamos a llegar con la misma coordinadora autonómica, que es Sofía Castañón, y los documentos aprobados en diciembre, por lo tanto, creo que es importante no distorsionar y que la gente entienda lo que estamos votando; votamos a nuestras candidatas como representantes institucionales, pero la dirección política la dirimimos en diciembre del año pasado", señaló.