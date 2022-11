El padre de la pequeña asesinada en Gijón, durante el homenaje en su pueblo natal: "Se va a quedar siempre con nosotros"

Cinco minutos de silencio y una atronadora ovación sirvieron este mediodía de homenaje para Olivia, la pequeña de seis años asesinada presuntamente por su madre, Noemí M. L., en el domicilio de la avenida de Gaspar García Laviana en el que residían desde hacía unos meses. Fue en la plaza mayor de la localidad de Torrecaballeros, en Segovia, el pueblo de la familia paterna que este martes recibía el cariño y los abrazos de todos sus vecinos. Fue un acto emotivo, con varias fotografías de la pequeña en las que salía sonriente. "Estamos aquí para rendir homenaje a la 'pirata' que llamábamos todos, a la pirata que enredaba en el pádel, que enredaba por todos los lados. Era una disfrutona nata, pobrecita, pobrecita. pobrecita, no supimos ver... Espero haberla ayudado el poquito tiempo que he podido pasar con ella. Esto va por ello y ya habrá tiempo para más cosas", pronunció su padre, Eugenio García, durante el homenaje.

Con las lágrimas en los ojos, Eugenio García compartía con sus vecinos y familiares unas reflexiones tras reencontrarse con su hija, ya fallecida, después de que el pasado sábado se la entregara a su expareja, como así estaba establecido en el nuevo régimen de guardia y custodia. "Ayer me la comía a besos en el tanatorio de Oviedo. Le pusimos su unicornio, le pusimos su almohadita en las piernas, como le gustaba viajar, para que estuviera como Dios manda. le prometí que volvía a casa, se lo dije el viernes cuando volvimos del colegio y la promesa la hemos cumplido a medias, porque a casa ha vuelto, aunque nos hubiera gustado que hubiese sido de otra manera, pero a casa vuelve y se va a quedar siempre con nosotros", pronunciaba Eugenio García entre el llanto y los aplausos de todos los presentes.

En el homenaje en la plaza Mayor de Torrecaballeros también estuvo presente el alcalde de la localidad, Rubén García. "Hoy estamos aquí solo por un motivo, Olivia", comenzaba diciendo el regidor. "Habrá cinco minutos de silencio y después vamos a aplaudir a la pirata, que es como la llevabais en casa. Con este silencio tendremos un arma más poderosa que muchas de las palabras, así lo quieren sus primas, despedirla con un aplauso fuerte" prosiguió Rubén García, que justificó el homenaje en tres claves. Por un lado, con esos cinco minutos de silencio "vamos a decir tres cosas". La primera, que "quisimos a Olivia, que la queremos y la vamos a seguir queriendo y no la vamos a olvidar". La segunda, "que aunque sabemos que sirve de muy poquito estamos contigo, Eugenio, estamos con Mari Carmen con Inma, con las peques, con todos; vamos a estar a la distancia y en el camino que queráis". Y la tercera, "es que esto no se puede volver a repetir. No puede volver a pasar de la forma más rotunda. Vamos a clamar que no se puede volver a repetir". "Era una niña estupenda, hubiera sido una excelente persona y una gran mujer. No hay derecho a que n lo vaya a ser", remató el alcalde de la localidad segoviana.