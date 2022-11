Emoción y condena en la Plaza Mayor de Gijón por el asesinato de Olivia

Un largo minuto de silencio sirvió esta mañana en Gijón para rendir homenaje por el asesinato de la pequeña Olivia, de seis años, a manos presunta de su madre, Noemí M. L., de 48 años. Ciudadanos, representantes de todos los grupos políticos estuvieron presentes en un emotivo acto interrumpido solo por algunos aplausos y gritos de Montero dimisión. La representación institucional corrió a cargo de la alcaldesa de la ciudad, la socialista Ana González, y del vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, y la consejera de Servicios Sociales y Bienestar, Melania Álvarez.

"Nos mueve al dolor y al rechazo más absoluto. Insistir que la violencia no puede ejercer de nunca contra las niñas. Debemos siempre proteger a los más vulnerables de toda la sociedad. No hay gijonés que no rechace ni conmueva esta situación", valoró Ana González. "Una madre ha matado a su hija. Qué horror. No es momento de embarrar el dolor ni la situación. Una madre no puede matar a su hija, así de claro lo digo", remató la Alcaldesa. Por su parte, Melania Álvarez, transmitió su condena y deseo que la justicia "aplicase toda la fuerza de la ley" por este crimen que ha conmocionado a toda la ciudad. En el acto, además de varias decenas de ciudadanos, estuvieron presentes representantes de la Tertulia Feminista Les Comadres así como el director del Colegio Corazón de María, donde estudiaba la pequeña Olivia. "Era una niña muy activa intelectualmente, un cielo. Seguimos impactados", señaló el director del centro, misionero claretiano, que está preparando la recepción de todos los compañeros de la pequeña, y del resto de cursos, para ayudarse en su vuelta al cole de mañana jueves.