El padre de la pequeña Olivia: "Una madre no asesina a su hija, es una salvajada contra natura"

El reloj de la plaza Mayor de Torrecaballeros, en Segovia, marcó las doce del mediodía como hace todos los días, pero ayer, el repicar de las campanas del pueblo segoviano sonaban a puro duelo. A puro dolor por el recuerdo de la pequeña Olivia, "La Pirata". Ese es el mote cariñoso que en la localidad de la familia paterna tenían para referirse a la cría de seis años presuntamente asesinada por su madre el domingo en un piso de Gaspar García Laviana dándole pastillas tras haber perdido, el viernes, su custodia en favor del padre, Eugenio García. A las doce, la plaza Mayor castellana se llenó para guardar cinco minutos de respetuoso silencio y una gigantesca ovación para una niña, que, como contó su padre, fue "una disfrutona nata" y adoraba el pádel. "Lo que ha pasado va contra la naturaleza. Es una salvajada. Un padre no tiene que enterrar a su hija y una madre no la asesina", clamó Eugenio García, aguantando el llanto.

Para encontrar un día más triste en Torrecaballeros habría que retroceder varios años atrás, cuando se produjo un crimen de violencia machista en 2011. El coqueto pueblo de casas bajas y no más de 1.500 habitantes dio, a pesar de todo, una lección ejemplar de humanidad para amortiguar el insufrible dolor al que ha sido sometida la familia de Olivia. No quedó un vecino que no tuviera un gesto de cariño con Eugenio García; su pareja, María de la Cruz Martín; con sus abuelos, Eugenio y Mari Carmen Martínez; con su tía, Inma, ni con sus primas pequeñas. El padre de la cría demostró una fortaleza encomiable durante toda la jornada sobrehumana. Fue cercano y abierto con todos y hasta forzó una sonrisa amable en su rostro, que solo le borró aquellas veces en las que, por pura lógica, le brotó el llanto tras sus gafas de ver. Quiso que la hija fuera la protagonista absoluta del día. Y lo consiguió con creces.

"Hoy (por ayer) no es un día para el rencor. Es el día de Olivia", afirmó García. El padre contó el calvario que han sido las últimas horas de su existencia. Desde que el viernes, tras haber ganado la custodia de la pequeña, fuera al colegio Corazón de María a recogerla a las cinco de la tarde, hasta el domingo, cuando, tras haberla cedido el fin de semana a su madre porque le correspondía por régimen de visitas, dejó de tener noticias de ella. "Me la comía a besos en el tanatorio de Oviedo. Le pusimos su unicornio y su almohadita en las piernas como a ella le gustaba. Le prometí traerla a casa y lo hemos cumplido, a medias. Ojalá volviera de otra manera. Estará siempre con nosotros", relató, muy emocionado, el padre.

La plaza Mayor de Torrecaballeros tiene una forma que recuerda a un óvalo. En el centro, hay un pequeño parque con una fuente de la brota agua cristalina. Entre sus casas, se adivinan las irregulares formas de la meseta castellana y la anchura de la región que relata el refranero. El Ayuntamiento es sencillo, un edificio de dos plantas. Del balcón consistorial colgaban ayer tres fotos de Olivia. Se ve a la niña vestida de azul, con gafas infantiles de montura y sonrisa tímida, frágil y angelical. Las mismas fotos estaban en el tablón de anuncios municipal junto al cartel anunciado la fiesta de Halloween de hace dos días y cancelada por lo ocurrido.

La plaza Mayor estuvo llena durante y después del homenaje. A reventar de gente, amigos, parientes y vecinos. También niños con los que seguramente Olivia jugó. Muchos no pudieron contener las lágrimas. Los abuelos de la niña, Eugenio y Mari Carmen, estuvieron presentes. Contó su hijo que se enteraron de la noticia de la muerte de su nieta estando de vacaciones en Benidorm. Eugenio García, el padre de Olivia, les dijo al principio que la niña había sufrido un accidente de tráfico, para mitigarles el impacto. Mari Carmen está delicada de salud por una operación quirúrgica de tiempo. Los dos abuelos sostuvieron durante el silencio dos fotos de la niña. Su padre dejó en el suelo otros retratos de ella. "Era un amor. Ha fallado toda la sociedad", afirmó la abuela a los muchos medios presentes.

Inma García, la tía de Olivia, estuvo rota toda la mañana. "Se la ha llevado, se la ha llevado. Te lo dije, te lo dije", se la escuchó decir a una mujer a la que abrazó entre lágrimas. La sensación de que todo se podía haber evitado flotaba en el ambiente. Muchos vecinos afirmaron que "esto se veía venir", aunque otros matizaron que nunca se hubieran imaginado que la madre fuera, a pesar de todo, tan lejos. La presunta asesina mantuvo durante cinco años una dura lucha judicial por la menor. "Era una persona desequilibrada. Han sido años muy duros, con denuncias falsas de por medio. Denunció a todos. Cambió al tener a la niña", contó Chema Alonso, un amigo del padre. "Estaba un poco descentrada. ¿Pero matar a una hija? Jamás lo pensamos. Si lo hizo fue porque le ganaron la custodia", afirmó Argimira Martín, exyerna de una pareja anterior de Eugenio García. "Nunca le vi tan entero. Con mi hija se lleva de maravilla. No haría daño a nadie. Es como un hijo", apostilló.

El homenaje de ayer fue sencillo, pero estuvo perfectamente ejecutado. El alcalde del pueblo es Rubén García, socialista y periodista de profesión. Él tomó la palabra para introducir los cinco minutos de silencio. "Olivia era una niña estupenda. Habría sido una excelente persona y una gran mujer. No hay derecho a que no lo vaya a ser", dijo, también muy emocionado el primer edil castellano. "El silencio que vamos a guardar ha de ser rotundo y el aplauso atronador. Con ello vamos a decir que la quisimos, la queremos y la querremos, que estamos con la familia para lo que necesiten y que esto llegue lejos para que no vuelva a pasar algo así", sentenció García.

"Esto es una salvajada ¿Por qué ha muerto Olivia? Un accidente tiene una explicación, pero esto es inútil, es absurdo. Iremos a la tumba sin saber por qué lo hizo", afirmó, en otro momento, Eugenio García. "El odio no lleva a ningún lado, pero esta gente no puede estar en sociedad con gente de bien", finalizó. El padre estuvo acompañado por su abogado, Daniel Labrador. El letrado explicó que barajarán pedir la prisión permanente revisable. "Se está haciendo un buen trabajo. Valoramos todas las opciones", apuntó.

Torrecaballeros le cambió ayer el título concedido por el cantautor Nacho Vegas a Gijón como la ciudad más triste del país. El pueblo segoviano se levantó y se acostó quebrado por la pérdida de Olivia, pero supo comerse la rabia. Ni uno solo de sus vecinos exclamó ninguna proclama contra la presunta asesina. Entereza y elegancia fueron las máximas. "Sabemos llevar esto desde las tripas, no desde la garganta", zanjó José Manuel Tamayo, el concejal de Cultura y Hacienda. Y así fue.