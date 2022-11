Emoción y repulsa ante «el horror» cometido por una madre contra «un cielo de niña»

Más de dos minutos de silencio, con el himno de Asturias de fondo al repicar de campanas de San Pedro al mediodía, sirvieron ayer para rendir homenaje institucional a Olivia, la pequeña de seis años, asesinada por su madre, Noemí Martínez Largo, de 48. Decenas de ciudadanos, representantes de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento, del Principado de Asturias y de los tres cuerpos policiales (Guardia Civil, Policía Nacional y Local) estuvieron presentes en un emotivo acto en la plaza Mayor, que fue interrumpido al final por aplausos y gritos de «¡Montero dimisión!», contra la ministra de Igualdad, por parte de algunos de los presentes.

La alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, fue la encargada de poner voz a la condena unánime por este crimen que ha conmocionado a toda la ciudad. Un acto que «nos mueve al dolor, al rechazo más absoluto y a insistir en que la violencia no puede ejercerse nunca contra los niños ni las niñas». «Era una niña que, como tal, debe ser protegida por las personas mayores, en especial por su familia, por su padre y por su padre, pero, desgraciadamente, parecer ser que ha sido asesinada por su madre», reflexionó la regidora.

Ana González, además, aseguró que lo ocurrido en el piso de la avenida de Gaspar García Laviana «llena de consternación a toda la población». «No hay gijonés ni gijonesa que no condene este terrible suceso. Aquí lo importante es que tenemos que unirnos en el rechazo colectivo a que los niños sufran cualquier tipo de maltrato. Nuestra obligación es siempre la defensa de la población más vulnerable de la ciudad», recordó la Alcaldesa tras el homenaje en la plaza Mayor.

Sobre la infancia disertó durante su exposición de ayer Ana González, que ya el martes había transmitido sus condolencias y su condena de lo ocurrido. «Debemos ser conscientes de la vulnerabilidad de la infancia, una etapa de la vida que debe ser cuidada, protegida, acompañada para que sean personas adultas y tener un proyecto de vida y eso se le ha cercenado. No podemos sentir indiferencia, debemos sentir afecto y solidaridad hacia esa familia, a los niños del cole que han perdido a su compañera», señaló. Y recordó: «Debemos intentar que nunca más vuelva a ocurrir, que ninguna vida pueda ser robada. Que la presunta asesina nos causa un mayor dolor e indignación a todas las personas». Para la Alcaldesa, «el hecho objetivo es que una niña ha sido asesinada a manos de su madre, una niña de seis años, solo cabe decir qué horror», pero recordando que «no hay que embarrar la situación, una madre no puede matar a su hijo, no puede», zanjó.

En el acto también estuvieron presentes representantes regionales, como el vicepresidente Juan Cofiño, y la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez. Fue esta última la que transmitió una condena y su deseo que la justicia «aplicase toda la fuerza de la ley» por este crimen que ha conmocionado a toda la ciudad. Igual que el presidente del Principado, Adrián Barbón, había hecho a través de las redes sociales el pasado lunes.

En la concentración de la plaza Mayor, se encontraba también representantes de los grupos municipales y buena parte de los miembros del gobierno local, como los ediles socialistas Santos Tejón, Natalia González, Salomé Díaz Toral, Manuel Ángel Vallina, Marina Pineda, Dolores Patón, José Luis Fernández, Carmen Saras y Aurelio Martín, de Izquierda Unida. La iniciativa del minuto de silencio surgió en la noche del pasado martes a petición de Foro Asturias en el grupo de portavoces municipales. Todos los partidos (Ciudadanos, Podemos-Equo, PP y Vox).

Entre los asistentes, también estaba el candidato del PSOE de Gijón a la Alcaldía, Luis Manuel Flórez, «Floro», acompañado por Constantino Vaquero y Blanca Cañedo, miembros de la ejecutiva local. A otro lado de la plaza, la candidata en las primarias, Ana Puerto, siguió el minuto de silencio junto a integrantes de la Tertulia Feminista «Les Comadres», con su presidenta Begoña Piñero y la exconcejala Carmen Veiga, al frente. También el diputado regional y presidente del PP de Gijón, Pablo González, acompañado por varios miembros de su junta local.

El director del Corazón de Marín, Simón Cortina, el centro educativo al que iba la pequeña asesinada, también estuvo presente, igual que el pasado martes participó de las honras fúnebres en Torrecaballeros, el pueblo de Segovia de la familia paterna de la niña. «Estamos aturdidos, consternados. No damos crédito a lo sucedido. Estamos intentando asimilar la noticia», compartió el religioso claretiano. Cortina reconoció que en el centro educativo tratan de «asimilar» una noticia que ha conmocionado «a toda la comunidad escolar, a Gijón, a Asturias y a España en general». Además, Cortina quiso glosar a Olivia, «una niña alegre, inquieta intelectualmente, muy buena niña, muy sociable y cariñosa...». «Una niña de seis años, que era un cielo», resolvió el religioso durante el homenaje.