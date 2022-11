La familia de la menor pelea ya por la prisión permanente revisable

Lograr que Noemí Martínez Largo sea condenada con prisión permanente revisables es el objetivo marcado por la familia paterna de la pequeña Olivia. Así lo desveló ayer el abogado y presidente de Vox en Asturias, Ignacio Blanco, que acudió como acusación particular a la audiencia en sede judicial. «Creemos que los hechos que hasta ahora conocemos son constitutivos de un delito de asesinato con alevosía, incurre la agravante de parentesco y no se pudo defender. Esto no es una agresión de un tercero por la calle a un menor, es que la agresión se produce en el domicilio de la madre con una niña indefensa», valoró el letrado a la salida del Palacio de Justicia.

Ignacio Blanco, que estuvo ayer acompañado por su compañero de despacho Julio Diéguez, acudió a la vista en representación de Daniel Labrador, el letrado segoviano que representó al padre de la niña, Eugenio García, en su larga batalla judicial por la custodia. «Plantearemos una acción conjunta porque Daniel Labrador hoy no pudo venir», explicó Blanco tras solicitad la medida de prisión provisional para la investigada. Sobre la investigación y los folios del atestado, eso sí, dijo que primero debían estudiarlo antes de emitir una valoración más exhaustiva. A la vista de las pruebas a las que ya ha tenido acceso la acusación particular, Ignacio Blanco sostiene que «la indefensión de la niña fue absoluta» cuando Noemí Martínez Largo le dio los medicamentos. «La recoge la madre el sábado a las 17.30 horas en Segovia, y todo hace pensar que la somete a un tratamiento de barbitúricos esa misma tarde, suficiente para causar una paradacardiorrespiratoria», reflexionó el letrado gijonés ante «un delito muy grave». La maldad no tiene género Blanco también confirmó que la magistrada Carolina Montero, al frente de la instrucción, les había informado de su decisión de levantar el secreto de sumario. Se les entregó un pen drive a las partes ya personadas con toda la documentación obrante en la causa. Lo primero, explicó el abogado, será hablar con su compañero Daniel Labrador y la familia de la pequeña Olivia. Entre sus reflexiones, defendió Blanco, está que estos hechos ocurridos en la madrugada del domingo en El Llano, suponen «un delito de suficiente gravedad para que cualquier ser humano esté absolutamente consternado, no sé si ella lo está o no». Fue muy claro al defender que la menor «no se pudo defender porque confiaba plenamente en su madre». Y, además, Ignacio Blanco fue tajante al dejar claro que «la maldad no tiene género». «A ver si algunos políticos se lo meten en la cabeza», remató el abogado.