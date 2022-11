La ministra de Igualdad, Irene Montero, salió ayer al paso de las críticas por su silencio sobre el asesinato en Gijón de la pequeña Olivia a manos presuntamente de su madre el pasado domingo. Montero trasladó su «cariño y respeto» a la familia y pidió «no usar políticamente su dolor». «Dejemos de alimentar esa crueldad que supone enfrentar a las víctimas y a usar su dolor políticamente. Algunos quieren que nos odiemos», aseguró ayer en el Congreso, tras haber recibido críticas de Vox y de Ciudadanos por no haber dicho nada días después de que se conociera el infanticidio de la avenida Gaspar García Laviana. También se refirió al tema el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

La muerte de Olivia llegó ayer la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. La diputada de Vox por Madrid María Ruiz criticó con dureza a Irene Montero «por no salir a denunciar el crimen de Olivia» porque, según ella, hacerlo «sería reconocer que se ha equivocado». Su intervención la hizo tras formular una pregunta a la ministra de Igualdad sobre la «ley trans». Preguntó si consideraba Irene Montero que «los hombres podrán entrar en espacios reservados para las mujeres manifestando simplemente que se sienten mujeres». Del crimen de Gijón dijo más. «¡Qué difícil tiene que ser callar para no salir a denunciar con dolor y rabia un asesinato como haría cualquier madre, un asesinato horrible cometido por una mujer, una de las suyas, para vengarse de su pareja!», manifestó.

Irene Montero respondió a Vox y acusó a esta formación de «generar odio». «Nosotras hacemos leyes y ustedes generan odio. Y sí, seguiremos protegiendo a las madres protectoras y seguiremos luchando contra la violencia machista contra la infancia», manifestó. La ministra dijo que en el Gobierno no está solo «para manifestar ese dolor» sino para hacer leyes y políticas públicas que permitan luchar contra la violencia que sufren los niños, desde la violencia machista a otras formas menos visibles. «Este Gobierno lucha y luchará contra todas las formas de violencia contra la infancia», zanjó Montero.

No solo en el Congreso hubo críticas a Irene Montero. El vicepresidente de Castilla y León, Juan Ignacio Gallardo, vinculó ayer el asesinato de Olivia, cuya familia es de Segovia, con «incentivos perversos a la ideología de género». Lo hizo durante una rueda de prensa celebrada ayer en la sede de Vox en Zamora. «La ideología de género vemos que mata y provoca que haya una normativa que genera unos incentivos perversos que conducen a situaciones como el triste fallecimiento de Olivia», aseveró. El vicepresidente castellano y leonés anunció ayudas en la región para «sensibilizar y proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar». «La realidad se impone de manera cruel y horrorosa», zanjó.

El presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, expresó su opinión en un tuit publicado en su cuenta personal. Pidió no convertir «en combate político» la violencia vicaria y la de género. «La violencia vicaria y la de género no pueden convertirse en un combate político. A todos nos sobrecogen estos abominables crímenes, que son una tragedia para la sociedad española. Que nadie dude de que no daremos ni un paso atrás en la lucha contra todos los tipos de violencia», fueron sus palabras. El tuit venía acompañado de varios titulares de prensa en los que se hablaba del caso de Gijón, del asesinato machista de Cáceres y de otros de Bruselas y de Alicante.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, consideró «una barbaridad» las críticas de Vox y de Ciudadanos sobre Irene Montero por no haber dicho nada hasta ayer del asesinato de la pequeña Olivia. «Es una barbaridad que se piense que a alguien del Gobierno esto le puede pasar desapercibido», indicó. La socialista Montero respaldó a la ministra de Igualdad. «Es curioso que algunos aprovechen de manera explícita, en este caso Vox, este sufrimiento para negar la violencia contra las mujeres y reprocharle a la ministra de Igualdad que durante el fin de semana haya hecho o no algún comentario o se ponga en duda su sufrimiento utilizando el dolor o consternación del conjunto de la sociedad española», manifestó.

Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, consideró «indignante» el retraso de Montero a la hora de condenar el asesinato de la niña de seis años. «Parece que los niños que mueren a manos de sus madres valen menos para el Gobierno que los niños que mueren a manos de su padres», argumentó la líder de la formación naranja.