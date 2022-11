Podemos pone en duda la seguridad jurídica del convenio local con Quirón

A Laura Tuero, portavoz del grupo municipal de Podemos-Equo, las contestaciones que ayer le dio el gobierno local a sus preguntas sobre la situación de las alegaciones presentadas al convenio urbanístico aprobado por el Pleno en favor de la instalación en Nuevo Gijón del hospital Quirón le han generado más dudas de las que ya tenía, y que eran muchos, sobre la operación.

No solo no hay fecha prevista para la contestación a las alegaciones sino que, explica Tuero, "nos respondieron que se invertirá todo el tiempo que sea necesario para que el proyecto cuente con seguridad jurídica". Una respuesta que lleva a pensar a la portavoz de la formación morada y verde que "el convenio con Quirón no estaba tan atado jurídicamente cuando no hay fecha de respuesta a las alegaciones. La cuestión que nos surge es ¿qué pasa si esta tramitación estaba mal desde el punto de vista legal y se aprobó en un pleno?".

En su sesión del uno de agosto el Pleno aprobó por mayoría la permuta de cuatro parcelas necesarias para la ampliación del hospital de Cabueñes, y sobre las que tiene una opción de compra el grupo Quirón, por dos parcelas municipales en Nuevo Gijón donde Quirón plantea construir un hospital privado con una inversión de 55 millones de euros y la creación de 300 empleos.

La formalización de la permuta que se marca en ese convenio debe esperar a la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) y la elaboración del plan especial que requiere el proyecto de Nuevo Gijón. Podemos fue el único grupo que votó en contra, IU se abstuvo y el resto de los partidos de la Corporación dieron su apoyo a la iniciativa. Mientras los ediles votaban tenía lugar una protesta ciudadana en el plaza Mayor contra esta operación y en defensa de la sanidad pública.

A ese rechazo, sumó Podemos la presentación de alegaciones pidiendo la anulación de un convenio cuya aprobación plenaria, entienden "puede considerarse presuntamente ilegal". En sus alegaciones Podemos advierte que Quirón no tenía acreditada la propiedad de todas las fincas que incorpora a la permuta en el momento en que se presentó el convenio para su aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Gijón.

Además, se explica desde el ámbito podemista, "el interés público por el que podría justificarse la permuta de parcelas no está debidamente argumentado ni justificado en el expediente y este convenio debería tramitarse a la vez que la modificación del Plan General y esto no ocurre". También se denuncia que el expediente adolece de "grandes carencias" en materia de cumplimiento de la ley de Transparencia al no recoger expresamente el derecho a la información ambiental.

Esta es, por ahora, la última batalla de Podemos-Equo contra un proyecto que consideran dañino para la sanidad pública asturiana y del que culpan directamente "a un PSOE gijonés y asturiano que le puso el puente de plata a la Quirón con una permuta que ha conllevado la recalificación de parcelas públicas de Nuevo Gijón", denuncia Tuero que no ve en las acciones políticas socialistas un planteamiento distinto al PP sobre la sanidad pública".