Emulsa repite el despido del capataz acusado de acoso para solventar errores

La dirección de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Ubrano (Emulsa) ha notificado un segundo despido al capataz acusado de supuestas prácticas de acoso sexual a trabajadoras . Una actitud reiterada en el tiempo según se concluyó tras una investigación interna de la empresa que llevo a denunciar el caso a Inspección de Trabajo pero también a la Fiscalía.

Este nuevo despido sirve para subsanar las irregularidades detectadas en el primero y que habían dado lugar a un recurso del trabajador que tenía visos de prosperar. El Estatuto de los Trabajadores, en el punto 2 del artículo 55, facilita a las empresas este mecanismo para subsanar los errores del despido inicial. Siempre que se haga durante los 20 días siguientes a contar al primero del despido.

Un plazo que se ha observado en este caso. El nuevo despido está fechado este miércoles. Emulsa deberá abonar al trabajador los salarios entre el primer y el segundo despido. Además, cualquier recurso que se haya presentado en nombre del trabajador queda anulado y, si así lo considera, deberá presentar otro a este segundo despido.

Dos son los fallos del despido inicial que se quieren solventar con este nuevo procedimiento. Por un lado, que ese despido fuera firmado por el concejal Olmo Ron en su condición de presidente de la entidad cuando la competencia es del gerente. Hay que recordar que una de las consecuencias del escándalo del caso de acoso sexual en Emulsa ha sido el cese de Alfonso Baragaño como gerente, aunque sigue ocupando el puesto en funciones hasta que se elija a su sustituto.

El otro problema a solucionar tiene que ver con la justificación de los argumentos que motivaron susdespido. Desde la empresa se ha vuelto a recuperar toda la información que avala la conducta del capataz en cuanto a los casos de acoso sexual nunca denunciados de manera oficial. Una falta de denuncia que se argumenta, entre otras razones, por la situación de eventualidad de las trabajadoras ya que es la puntuación que dan los capataces a la labor de los operarios lo que garantiza que puedan seguir en la empresa.

Fue la investigación iniciada dentro de la empresa tras una denuncia de acoso laboral de un trabajador del servicio de jardinería a ese capataz la que devino, tras escuchar algunos testimonios, en una segunda investigación sobre acoso sexual.

Las conclusiones de ese informe establecen que las conductas «de acoso sexual son habituales en el día a día del capataz denunciado, siendo objeto de las mismas preferentemente las compañeras con un contrato de trabajo eventual». El material y las declaraciones de esa investigación se destruyeron al ser consideradas confidenciales, lo que ha obligado a repetir la recopilación de estos testimonios.

Ahora mismo, y a partir de esa denuncia de acoso sexual, ha sido despedido el capataz, se ha abierto expediente por falta muy grave al encargado que se entiende lo supo y no actuó y se ha cesado al gerente al entender que no es la persona idónea para asumir el cambio radical en la gestión de personal que necesita la empresa. Ayer en la plaza Mayor, cerca de 200 trabajadores de Emulsa, pedían también la dimisión de Olmo Ron como presidente. Respondieron a la llamada de cinco de los seis sindicatos con representación en el comité de empresa: Comisiones Obreras, CGT, CSI, USO y Usipa. No secundó UGT.

«No vemos bien el trato que se está dando a la víctimas, aquí todo es un juego político y ellas deben ser nuestr primera preocupación», reivindicaba Patricia Menéndez Campa, presidenta del comité y miembro de COOO para quien es importante que «el presidente dé explicaciones a la plantilla, nos echó toda la porquería encima». Por eso, y tras un fallido intento de reunión el miércoles, Ron había convocado al comité el lunes. El comité no acepta esa reunión. A Ron se le exige que atienda a los cinco sindicatos que quisieron reunirse con él. Y luego que dé las explicaciones pertinentes en una asamblea de trabajadores.

La protesta de ayer tenía que ver con la defensa de la dignidad de la plantilla, ante el escándalo de acoso sexual, pero también con los posibles recortes que conlleve la mala siuación económica de la empresa, con tres millones de pérdidas y la previsión de comenzar el año 2023 sin ingresos suficientes por la congelación de tasas. «Nos toca mover el culo a los trabajadores porque están jugando con muchas familias y echando por tierra el prestigio del personal», denunciaba Gonzalo Expósito de CGT durante la protesta.