La Junta General liga la capitalidad cultural con la candidatura de la Laboral a Patrimonio Mundial

Los 89 millones que supuso para San Sebastián haber sido Capital Europea de la Cultura fue uno de los argumentos que el diputado del PP y presidente local del partido en Gijón, Pablo González, presentó ayer desde el atril de la Junta General del Principado al defender una proposición no de ley que abogaba por apoyar la candidatura de Gijón para ese reconocimiento. De Gijón «o de cualquier otra candidatura que con la misma finalidad se impulse desde Asturias», como se podía leer en el texto. No hay que olvidar que Gijón ya dijo que iba a optar a esa capitalidad para 2031, pero Oviedo publicitó poco después su interés. «La riqueza de una ciudad de costa se puede complementar con la riqueza de una ciudad de tierra adentro. Si se suma Oviedo, estupendo», explicó González antes de reivindicar el impacto económico y cultural para toda Asturias.

Pero a cuenta de la capitalidad cultural, el PP también reivindicó el inicio del expediente de declaración de la Universidad Laboral como Patrimonio de la Humanidad y actuaciones urgentes para contrarrestar su «lamentable estado»: «Los turistas recorren ruinas. Asturias no puede enseñar esto». La proposición salió adelante por 45 votos a favor y seis en contra. Los «noes» fueron de Podemos e IU que más que las bondades de Gijón para ser capital cultura criticaron el oportunismo del PP y esa mezcla con el compromiso con la Laboral.

A los apoyos de los partidos de la derecha se sumó el del PSOE pero dejando claro, explicó Noelia Macías, que la razón es que «todo lo que se pide apoyar en esta proposición es en lo que ya trabaja el gobierno de Asturias». Macías recordó la licitación de obras en la Laboral, incluido el arreglo de la cúpula de la iglesia, y que el expediente para su declaración como Patrimonio de la Humanidad se inició pero quedó en suspenso ante la decisión, a nivel nacional, de plantear una moratoria de cinco años para presentar nuevas propuestas. «Y sobre la capitalidad ya se mostró públicamente el apoyo y es un asunto de competencia exclusivamente municipal», concretó la diputada socialista.

Sobre esa capitalidad, Pablo González pidió desde el ámbito autonómico hacer «una apuesta decidida que nos permita ganar esta competición donde ya están Cáceres o Toledo, que no es cosa menor». Sara Álvarez Rouco, de Vox, no solo consideró la capitalidad para Gijón «una excelente noticia», además defendió que no sería «sensato» que hubiera otra candidatura. A ello unió su loa a la Laboral como víctima de «un ejercicio supremacista de las izquierdas». Fue Ricardo Menéndez Salmón, de Podemos, quien pidió no olvidar quién y en qué contexto se construyó la Laboral. Y aprovechó para dar un consejo a Pablo González sobre presentar en la Junta asuntos «en clave local»: «No creo que le vaya a reportar mayores réditos como Alcaldable».