«No quise dañarle», señala el joven que apuñaló a otro en un karaoke

«Llevaba dos días sin dormir, mezclando pastillas, alcohol y fumando cocaína». B. M. G. M, de 29 años, señaló ayer ante los jueces que se encontraba en esas condiciones cuando asestó una puñalada en el abdomen a otro joven en un karaoke de la calle Uruguay, una herida que obligó a que le tuvieran que extirpar la vesícula biliar. El juicio por estos hechos –que tuvieron lugar a las cinco y veinticinco de la madrugada del pasado 25 de febrero en el local de La Calzada– se celebró ayer en la sección octava de la Audiencia Provincial en el que se discutió si se le deben aplicar o no atenuantes al acusado, quien reconoció ser el autor del apuñalamiento y que fue trasladado hasta el Palacio de Justicia desde la prisión de Villabona, donde se encuentra encarcelado de manera provisional. «Quiero pedirle disculpas al chaval porque no quise hacerle daño en ningún momento», señaló el hombre, que indicó que era «amigo» de la víctima, algo que negó este último.

Al término del juicio, el fiscal rebajó a cuatro años la pena de cárcel que pide para el acusado por un delito de lesiones, frente a los cinco que solicitaba inicialmente, como desveló LA NUEVA ESPAÑA. La rebaja no obedece al estado en el que señaló que se encontraba el acusado, sino por haber consignado en el juzgado parte de la indemnización que pide para la víctima; 2.500 de los 5.540 euros que solicita el Ministerio Público. La acusación particular, ejercida por el abogado Fernando Ángel de la Fuente, mantuvo su petición de cinco años de cárcel. Por su parte, la defensa del encausado, a cargo de la letrada Elena Fernández, solicitó que se rebajara la condena a año y medio al considerar que el trastorno de personalidad que tiene el diagnosticado le impide controlar sus impulsos bajo los efectos del alcohol y las drogas, planteamiento este último que no atendió el fiscal en base al dictamen del médico forense.

En cuanto al «trastorno de personalidad explosiva» del acusado, el médico forense lo tradujo señalando que es una persona que «reacciona a bote pronto» de manera muy impulsiva, pero que no se trata de «una enfermedad, sino de una forma de ser», considerando que no hace que le sea imposible controlarse, sino que tiene que hacer un esfuerzo para controlarse. La defensa insistió en que la jurisprudencia si considera que se trata de una patología mental.

Conocidos de la cárcel

Víctima y acusado se conocían por haber coincidido en estancias anteriores en la prisión de Villabona y estaban enemistados, según el agente de Policía que tomó declaración en el lugar de los hechos a varios testigos que ayer no comparecieron en el juicio. Sí acudió a testificar un socio del local hostelero, que indicó que ambos discutieron antes de entrar al karaoke y a los pocos minutos se produjo «una pelea», a raíz de la cual el hostelero echó a la calle a B. M. G. M., que se encontraba encima de la víctima. El acusado le pidió volver a entrar al local para coger una cadena de oro que se había roto en el forcejeo, momento en el que lo tuvo que sujetar al volverse B. M. G. M. hacia la víctima. El hostelero señaló que no llegó a percatarse del momento en el que se produjo el apuñalamiento. La agresión tuvo lugar cuando el acusado entró por segunda vez al local, declaró la víctima.

El encausado atribuyó la agresión a que la víctima se había enzarzado con su padre y él se puso «muy nervioso». La víctima declaró que no conocía el motivo de la agresión y el hostelero, a preguntas de la acusación, señaló que no se había producido ninguna discusión entre el padre del agresor y la víctima. El padre declaró que había ido al karaoke a buscar a su hijo para llevárselo para casa porque sabe que «cuando bebe y consume drogas se mete en problemas».

A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió una contusión nasal, herida penetrante en cavidad abdominal con contusión hepática y probable perforación de la vesícula biliar, que a la postre le tuvo que ser extirpada mediante cirugía lamparoscópica. El herido tardó en curar 28 días, de los cuales 14 estuvo incapacitado para realizar sus funciones y siete estuvo ingresado en el Hospital de Jove. Le quedaron como secuelas varias cicatrices tanto las producidas por el arma blanca como las resultado de las incisiones para efectuar la operación, además de la extirpación de la vesícula biliar.

Los 5.540 euros de indemnización que reclama el fiscal para la víctima se corresponden con 1.540 euros por el tiempo que la víctima pasó en el hospital y 4.000 euros por las secuelas. Además, al acusado le reclamen que abone al SESPA 795 euros por los gastos sanitarios para atender a la víctima.