El PSOE abre las puertas a los votantes descontentos con Podemos por su crisis

El PSOE de Gijón intentará pescar votos entre los descontentos de Podemos ante la división interna de la formación morada en Asturias. Así lo dio a entender ayer su secretario general, Monchu García, aunque sin hacer una referencia explícita a la formación "morada", que acaba de celebrar sus elecciones primarias en Asturias y en Gijón. "Sabemos que hay movimientos. Nosotros lo que queremos es congregar a una gran mayoría de la gente progresista de Gijón y si alguien no encuentra acomodo en sus espacios sabe que en el PSOE tiene garantía de solución", dijo. Y matizó que no se trata de ninguna invitación a cargos electos, sino una mano tendida a simpatizantes y votantes de otros partidos de izquierdas en los que prenda el desapego.

García hizo esas consideraciones poco antes de la inauguración de la Escuela de Otoño del PSOE de Gijón, en respuesta a la pregunta de si el PSOE está pendiente de los movimientos que se están produciendo a su izquierda (que hasta ahora sólo han tenido lugar en Podemos). "Somos conscientes de que hay algunos (partidos) que se identifican como más a la izquierda de nosotros, cosa que yo personalmente no comparto", matizó, a renglón seguido. Respecto a si está pendiente de los movimientos que también se están produciendo en los partidos a la derecha del PSOE, Monchu García respondió: "No, nosotros tenemos muy claros cuáles son nuestras fortalezas, que son que conocemos la ciudad y sus necesidades y sabemos que si nosotros estamos fuertes lo que hagan los demás no nos afecta".

Ausencia de Ana González

La Escuela de Otoño, que se celebra hasta el domingo en el Museo del Ferrocarril con 80 asistentes, fue inaugurada ayer por García y por el secretario federal para el Pacto de Toledo y alcalde de Corvera, Iván Fernández. Se centra en el empleo y la digitalización de las ciudades, "dos temas que nos preocupan", señaló García, quien indicó que las conclusiones de esta escuela se aprovecharán para el "proyecto de futuro" que el PSOE quiere plantear para Gijón, si bien el programa electoral se elaborará posteriormente en una Conferencia Política que abarcará muchas más cuestiones. "Estamos en un tiempo de cosecha de ideas y la siembra se recogerá en forma de ideas, proyectos y propuestas concretas para ofrecer a Gijón" por parte del PSOE, indicó Iván Fernández.

La primera mesa redonda de esta escuela, que se celebró tras la inauguración, contó con la participación del candidato socialista a la Alcaldía, Luis Manuel Flórez; la alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez Sánchez, y la secretaria federal de Emprendimiento e Impacto Social del PSOE, Amparo Marco Gual. La alcaldesa, Ana González, que fue invitada como público y no como ponente por la dirección local (con la que mantiene enormes distancias), no asistió. Explicó su ausencia por una comida de trabajo.