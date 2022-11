El Ayuntamiento busca una solución "exprés" para el plan del Muro tras el fiasco de la licitación

Nuevo giro administrativo en el Muro. El Ayuntamiento está sopesando optar por un procedimiento negociado (mediante el que se invita a varios profesionales a presentar ofertas) para acelerar la nueva redacción del plan especial del paseo, que sacó a licitación el 30 de septiembre por 151.800 euros, IVA incluido, sin que se haya presentado ninguna oferta al concluir el plazo, como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA. Ante este revés, el área de Urbanismo se plantea ahora hacer el encargo a través de ese procedimiento negociado, cuya tramitación es más rápida y que se trata de una herramienta a la que la administración puede acudir cuando queda desierto un contrato. Aún así, no está descartada una segunda licitación.

Urbanismo ya trasladó el pasado viernes una consulta al área de contratación municipal, respecto a la fórmula para reiniciar la contratación de la redacción del nuevo plan especial del Muro y de la correspondiente modificación del Plan General de Ordenación (PGO), claves para poder iniciar en un futuro una reforma en profundidad del paseo. Paralelamente, también se han comenzado a establecer contactos con profesionales para conocer su parecer sobre los pliegos con los que se licitó en septiembre el contrato, por si hubiera algún aspecto que se tuviera que retocar.

Una de las posibilidades sería un aumento del precio de salida, pero en principio no parece que vaya a ser necesario dado que se licitó en un cifra similar a la de la ampliación del parque tecnológico, donde se partía de cero, y toda vez que los primeros arquitectos con los que ha contactado el Ayuntamiento ya le han transmitido que no ven en eso un problema. Según el gobierno local, estos profesionales no han concurrido a la licitación por tener mucha carga de trabajo. En base a lo que respondan otros expertos, además de las consultas con contratación, Urbanismo tomará una decisión, probablemente la próxima semana. En todo caso, se da por hecho de que la adjudicación de este contrato, a ejecutar por fases en un plazo de tres años, se hará sin duda antes de que concluya el mandato municipal, a mediados de junio.

"La actuación en el Muro es un despropósito desde el inicio de este mandato", indica la FAV

Aunque el asunto se vaya a retomar con celeridad, el nuevo retraso en la transformación del plan del Muro que supone que la licitación de septiembre haya quedado desierta, se granjeó ayer duras críticas por parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana de Gijón (FAV) y de los grupos municipales de la oposición. Para el presidente de la FAV, Manuel Cañete, que la licitación haya quedado desierta es "un nuevo revés en lo que desgraciadamente es un despropósito de actuación desde su inicio". "Desconozco los motivos de que nadie opte a este contrato, pero presumo que es debido a la cantidad que se ofrecía, algo que estamos viendo en otros procesos de licitaciones similares", aseguró. "Es un tema complejo, pero llama la atención, si es por esto de bajo presupuesto, que la administración no haya afinado los costes al momento actual. De todos modos, la situación indica que este tema pasará a la nueva Corporación y va para largo", remató el líder vecinal.

La portavoz municipal de Podemos–Equo (único grupo de izquierdas en la oposición), Laura Tuero, incidió en que "ni uno solo de los grandes planes de transformadores de la ciudad se ejecutarán en este mandato". "Si desde el momento en el que se aplicaron medidas de urbanismo táctico, el equipo de gobierno hubiera acudido a los expertos urbanistas, que tardaron años en ser consultados para ver si era necesario un plan especial, ya tendríamos un nuevo plan y se podrían haber comenzado las obras de transformación del Muro", dijo. "Podríamos haber avanzado para tener una ciudad más saludable y atractiva, pero con este nuevo fracaso de una licitación, vemos cómo se confirma la incapacidad del gobierno actual. Sea como sea, aunque se acortaran los plazos, antes de que se agote este mandato no habrá siquiera un borrador del nuevo plan especial, ya que el proceso para disponer de él durará al menos un año", remató.

Desde los partidos municipales del centro derecha también llovieron las críticas al gobierno local del PSOE e IU. Rubén Pérez Carcedo, edil de Ciudadanos, pidió tras este fiasco aparcar de momento la modificación del plan del Muro para priorizar la actualización del PERI de Cimadevilla. "El gobierno no puede seguir obstinado en una reforma sobre la que no hay consenso político y social y que lo único que persigue es legalizar su ‘cascayu’ mientras que mantiene paralizada la actualización del PERI de Cimadevilla, que data del año 1992, que se ha quedado completamente obsoleto y sobre cuya necesidad sí que hay un amplio consenso político y social, además de existir una partida en los presupuestos municipales para contratarla de 66.600 euros", dijo. Y añadió que, en vez de impulsar la reforma del Muro, "se debería priorizar la recuperación de la franja costera de la zona oeste".

Para el portavoz municipal de Foro, Jesús Martínez Salvador, que el concurso haya quedado desierto "es natural porque nadie quiere embarcarse, con un tema tan capital y sentimental para Gijón como la reforma del Muro, con un gobierno que no tiene nunca nada claro y que ha sido obviamente incapaz de plantear un modelo de ciudad, no digamos ya de Muro de San Lorenzo". "Desde Foro, creemos que el plan del Muro debe ser un trabajo para la próxima Corporación, después de que los partidos hayan concurrido a las urnas con un proyecto claro al que la ciudadanía pueda dar su apoyo", dijo.

La portavoz del PP, Ángela Pumariega, señaló que "una vez más nos encontramos ante un concurso desierto que demuestra el poco conocimiento y ajuste a la realidad de este equipo de gobierno", por no contar con el alza de precios en sus licitaciones. "Desde el Partido Popular, pedimos que el nuevo Plan Especial del Muro sea un plan de mínimos, sin tanto detalle como el actual y que las restricciones ideológicas del presente no condicionen el futuro del paseo, pero incluyendo doble sentido del tráfico en superficie o soterrado, posibilidad de aparcamiento soterrado, plataforma única y distintas zonas peatonales como paseo marítimo, deportivo y zona hostelera", indicó.

Para Eladio de la Concha, portavoz municipal de Vox, "la intención de realizar cuanto antes la modificación del PGO no era otra que intentar salvar el varapalo que supuso la sentencia del ‘cascayu’". "Que haya resultado desierta la licitación supone un nuevo obstáculo para este gobierno y sus intenciones de peatonalización total del Muro, sería mejor para Gijón dejar las cosas como están para no comprometer actuaciones para el gobierno que resulte elegido para el próximo mandato", remató.