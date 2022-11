La Camocha decidirá su movilidad

La alegación del Colegio de Arquitectos de Asturias para designar a Vega–La Camocha como una área singular dentro del Plan de Movilidad Sostenible de Gijón 2011–2030 está pendiente de que los vecinos, con cuyos representantes el Ayuntamiento ya ha mantenido conversaciones, acepten ese cambio. Aún así, y mientras tanto, el gobierno local ha encargado ya a la consultora que elabora el documento una propuesta en este sentido, que está pendiente también del estudio de reordenación de las líneas de Emtusa.

La ordenanza de movilidad define las áreas singulares como "los entornos próximos y, muy especialmente, las inmediaciones y las entradas de los centros educativos, sanitarios, asistenciales, sociales, deportivos y culturales y otras zonas de estancia como parques". Y señala que esos entornos "serán objeto de una especial atención para su conversión en áreas de protección de la salud mediante la adopción de un conjunto de medidas que abarcarán, entre otras, la mejora del diseño viario y de las condiciones de accesibilidad, la ordenación del aparcamiento, circulación y velocidad del tráfico motorizado, y la señalización y el cumplimiento de la disciplina vial, haciendo que dichos entornos sean espacios seguros y de convivencia", al mismo tiempo que "se favorecerá la movilidad peatonal y ciclista en el viario del entorno y de acceso a estos equipamientos". El Plan de Movilidad va más allá y delimita áreas singulares en las que, además de la protección de la salud, se plantean medidas para mejorar la movilidad en su conjunto hacia un enfoque más sostenible.

Los argumentos del Colegio de Arquitectos para que se contemple Vega–La Camocha como un área singular incluyen las subvenciones europeas que va a recibir la zona para renaturalización y para arreglo de los patios, es decir, para la regeneración del espacio urbano. A eso se suman las características propias de la zona como núcleo urbano y de servicios ubicado en la zona rural del concejo.

Mientras se desarrolla la propuesta para considerar a Vega–La Camocha como área singular, se caen el Plan de Movilidad otras ideas, como declarar el Polígono y Moreda como áreas de prioridad residencial, esto es, en las que se restringe el acceso –fundamentalmente el aparcamiento– a personas que no viven en el barrio. El presidente vecinal del Polígono y de la FAV, Manuel Cañete, señaló que tanto ellos como Moreda pidieron que no se les designara área de prioridad residencial ya que era "un despropósito", debido entre otros motivos, a que en el entorno aparcan habitualmente unos 400 profesores de centros educativos de la zona.

Críticas de Foro

Por otra parte, el portavoz municipal de Foro, Jesús Martínez Salvador, señaló ayer ante los cambios anunciados hace dos días en el Plan de Movilidad que "estamos en el tiempo de descuento de un mandato que ha sido muy dañino para la ciudad, especialmente en materia de movilidad". "El concejal de Movilidad ya no engaña a nadie en Gijón y tan sólo está intentando, a la desesperada, finalizar el mandato con un acuerdo que lleva despreciando tres años y medio, en los que intentó imponer su criterio a todos; lo sentimos, pero ya es tarde. En seis meses no da tiempo", dijo. "Además, no es un intento inocente, sigue intentando colar su idea de ampliar la ORA para compensar a la empresa que la gestiona por las pérdidas producidas por la prohibición de estacionamiento a vehículos sin pegatina. Este es el precio de la ideología: pagar por aparcar donde antes no se hacía", remató.