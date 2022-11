"La maldad existe, psiquiatrizar un caso así sería ser muy reduccionista"

Marcos Huerta (Gijón, 1971) lleva 22 años ejerciendo la psiquiatría. Ha seguido muy de cerca el caso de la niña Olivia.

–¿Qué lleva a una madre a matar a su hija con frialdad?

–Es tentador buscar una explicación psiquiátrica o psicológica a lo sucedido. Sin embargo, el mal y los actos malvados existen. Ya lo hemos visto otras veces. Hay personas que, ante una ofensa o cuando se sienten injustamente tratados, anteponen la venganza a la vida de sus hijos.

–¿No hay ningún freno en la mente de una madre para evitar un crimen de este tipo?

–Pueden darse varios supuestos para casos así. Uno es que haya un trastorno mental grave, como una depresión bipolar muy severa. Ocurre a veces que, al poco de dar a luz, estas personas dentro de su dinámica delirante asesinan a sus hijos. Es lo que se llama un homicidio compasivo. Los matan para librarlos de lo que entienden como un destino atroz, para librarlos de una vida que creen que será terrible.

–No parece el caso.

–No, no lo parece. Todo apunta a una reacción a una sentencia judicial desfavorable, la de la pérdida de la custodia por un régimen de visitas. Esa reacción indica menos relación con un trastorno grave y más con una dinámica de relación en la que se ve a un hijo no como un sujeto, sino como un objeto de pertenencia. Un objeto que te quitan y antepones la venganza a su propia vida. Puede haber rasgos de personalidad antisocial o de psicopatía, pero psiquiatrizar todo el caso es reduccionista.

–¿A qué se refiere?

–Vivimos en una sociedad posmoderna en la que el sujeto nunca es responsable de lo que hace. Siempre es el capitalismo, la enfermedad mental, el patriarcado o cualquier otra cosa. No todo se puede explicar con un sentido determinado. A veces, las personas eligen causar el mal a su alrededor. Si ves a tu hijo como una posesión narcisista, como algo que no existe como sujeto, sino algo vinculado a ti, puedes decir que no quieres que esté con el padre porque le odias profundamente. Entonces, frente a lo que se cree una injusticia judicial se antepone la venganza y el sufrimiento hacia un tercero al que detestas a la vida del menor. Es terrible, pero gran parte de los crímenes van de esto. Un asesino o un violador entiende a la otra persona como un objeto para su disfrute. En este caso, la venganza.

–¿Cómo puede salir adelante el padre tras esto?

–De ninguna de las maneras. La muerte de un hijo es de los duelos más terribles y si es repentino, más aún. Si encima es un hecho violento lo hace más incomprensible y doloroso. Aquí ocurre en el contexto de un litigio judicial y lleno de problemas. Puede aparecer la culpa. Se puede pensar "¿cómo no me di cuenta?". Es absurdo, claro, porque nadie cree que algo así pueda pasar, aunque sepa que su expareja pueda tener conductas poco morales. Nunca se piensa que alguien vaya a anteponer la venganza a la vida de un hijo. Desgraciadamente, el caso de Olivia no es el primero. Ni será el último.