"Minitiburones" al mar

Con grupos de niños arremolinándose a su alrededor y escoltándolos hasta el mar, varios trabajadores del Bioparc Acuario de Gijón trasladaron ayer en calderos y en varias tandas a pequeños tiburones y rayas desde el centro de fauna acuática situado junto a Poniente, donde nacieron, hasta la ensenada de la playa, donde fueron liberados. Una maniobra que fue seguida desde la arena por un buen número de familias, algunas de las cuales se desplazaron ex profeso a la ciudad para seguir de cerca esta maniobra. "Los pequeños se lo pasan en grande", coincidían los padres, en mitad del revuelo.

Fue el propio Bioparc Acuario de Gijón el que había informado a sus abonados de la suelta de 27 tiburones pintarroja y 4 rayas undulata, una convocatoria a la que respondieron varias decenas de personas. El centro gijonés reintroduce periódicamente en la naturaleza estas especies autóctonas del Cantábrico, que crían en cautividad debido a las buenas condiciones en las que se encuentran en sus instalaciones. Uno de los objetivos es ayudar a la recuperación de especies amenazadas, pero la influencia que tiene una acción como la de ayer es limitada a este respecto, dado el escaso número de ejemplares que se liberaron, según explicó el director de Bioparc Acuario de Gijón, Alejandro Beneit. "La actividad tiene una mayor relevancia en cuanto a la tarea de concienciar a los asistentes sobre la necesidad de proteger la naturaleza y a las especies amenazadas", aseveró. Algo que el Acuario hizo ayer no sólo con esta suelta sino también con dos talleres organizados inmediatamente a continuación.

Las pintarrojas y las rayas que se soltaron en Poniente tenían distintos tamaños, ya que algunas nacieron hace unos meses y otras hace dos años. Es improbable que se queden en la zona en la que fueron liberadas. "Se irán a otras áreas del Cantábrico, siempre costeras, porque no son especies de aguas profundas", explica Beneit. El director del Acuario destacó "el disfrute de los niños" que contemplaron la suelta de ayer. Pero no todos los asistentes eran menores curiosos acompañados de sus progenitores. Era el caso de los universitarios ovetenses Iyán García, Guillermo Cerrillo, Ramón García Fernández, Jorge Novo y Lucía Fernández; cuatro de ellos estudiantes de Biología, que se trasladaron a Gijón para seguir en directo la liberación de esos peces de esqueleto cartilagionoso. "Me parece una iniciativa muy buena, porque hace 15 años se extinguió un bosque de algas laminarias, de kelp, en toda la costa asturiana, con lo que se perdió mucha biodiversidad. Por eso, está bien que se efectúe esta introducción de pintarrojas y rayas", señaló Cerrillo. "Esta es una buena iniciativa, no sólo porque atrae gente fuera de lo normal, sino también porque es beneficiosa para el medio ambiente", añadió García.

Para otros, como el matrimonio gijonés formado por Carlos Fernández y Melisa Hettinga, el motivo para acercarse hasta la playa de Poniente era más sencillo: complacer a sus hijos, emocionados ante las maniobras para soltar en el Cantábrico a los juveniles de pintarroja y raya. Con pase del Acuario para los niños, a ellos les llegó el correo electrónico en el que Bioparc informaba de la suelta a sus abonados.

Con playeros y la camiseta adornados con figuras de tiburones, estaba claro que el pequeño Rubén no se podía perder la liberación en la costa gijonesa de las crías de ambas especies. Pero le supo a poco, acostumbrado a ver grandes ejemplares de tiburones y rayas en el Acuario, junto a otros peces majestuosos en la pequeña pantalla. "¿Cuando vienen las manta rayas?", preguntaba mientras los técnicos iban acarreando las crías de las especies autóctonas.

La suelta de las pintarrojas y las rayas se enmarcó dentro de las actividades del "Wild Oceans Filmfest", que concluyó ayer con la entrega de premios a los documentales galardonados en 2020, que no se pudieron proyectar en el Acuario hasta esta semana, debido a la pandemia. El premio al mejor documental se lo llevó el australiano "Sea of shadows"; el mejor corto, el británico "Kololy"; la mejor producción sobre comportamiento animal fue para el sudafricano "My octopus teacher"; el mejor filme en acuarios para el estadounidense "Saving sea turtles: preventing extinction"; y como mejor director joven se eligió al español Rafael Fernández Caballero por "The evolution of the ocean".