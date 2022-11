"Salvo para los perros peligrosos, se eliminará el registro municipal de mascotas"

Carmen Saras Blanco es la concejala de Salud Animal y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Gijón. No es poca cosa en una ciudad que tiene 36.736 perros censados, de los que 1.420 son ejemplares potencialmente peligrosos. Además, hay 277.598 metros cuadrados de espacio público para el esparcimiento canino, incluyendo 30.171 de la playa de San Lorenzo (de principios de octubre a finales de abril) y 4.902 del Cervigón. Hace poco más de una semana presidió la constitución del consejo sectorial de Protección y Bienestar Animal, un nuevo órgano municipal.

–¿Cuál será el papel de este consejo?

–Viene a cumplir esa parte de representatividad y participación que tienen todos los consejos del Ayuntamiento, que son órganos consultivos. Están representados los grupos políticos, pero también, y esa es la parte que nos interesa y consideramos vital para recoger su sentir y sus aportaciones, el Colegio Oficial de Veterinarios, dos personas de las asociaciones legalmente constituidas con interés en la materia, otras dos de cuidadoras de colonias felinas no asociadas... Personas con cosas que aportar en la materia.

–¿Por qué esa singularidad, cuando lo habitual en este tipo de órganos es que solo esté representado el entramado asociativo organizado?

–Porque estamos hablando de un colectivo muy grande, con sus propias reivindicaciones y que puede aportar mucho. Son unas cien personas las que tienen a su nombre el cuidado de una colonia felina. También están las dos federaciones vecinales, la urbana y la rural. Queríamos darle voz al movimiento vecinal en esa doble vertiente porque no es lo mismo hablar de mascotas en una zona que en otra.

–Una vez creado el consejo, toca trabajar en una nueva ordenanza.

–Sí, es lo más inmediato. En unos días enviaremos a los miembros del consejo el borrador para que puedan hacer aportaciones, aunque como esta ordenanza ya lleva tiempo en cartera, ya hubo entidades y servicios del Ayuntamiento que nos hicieron sus aportaciones, como la Policía Local o el departamento de Innovación. Así que ya hay muchas cosas incluidas en el borrador. Ahora, al consejo le pedimos que lo revise, cada uno en su ámbito, y después habrá una reunión, para luego comenzar la tramitación en las comisiones de Pleno.

–¿Dará tiempo a tenerla aprobada antes de que acabe el mandato municipal, el próximo mes de junio?

–Yo creo que sí, no debería plantear ningún problema y las ordenanzas ahora se tramitan en algo menos de tiempo.

–¿Cuáles son las grandes líneas de cambio sobre la ordenanza actual?

–Por ejemplo, se va a regular más la tenencia de mascotas en las casas, de tal manera que si hay más de cinco, sean las que sean, hay que estar en un registro municipal. No es un permiso, no hay que pedir permiso. Se trata de tener un registro a título de conocimiento.

–¿Qué más asuntos nuevos llegan?

–Se seguirá incidiendo en el "chipado" (poner el chip) de los perros, se detallará un poco más el funcionamiento de las colonias felinas, en cuanto a cómo se dan de alta, los requisitos de alimentación, el respeto a las mismas... Y eliminamos el registro municipal. El único registro reconocido por la ley es el del Principado, así que eliminamos esa duplicidad y fijamos como único registro local el de perros potencialmente peligrosos, que necesitan una licencia municipal para su tenencia y paseo.

–¿La ordenanza fija obligaciones sobre higiene y uso del espacio público?

–Sí, aunque ya venía reflejada en la anterior, en esta que vamos a elaborar se detalla un poco más. De cara a los perros se habla de la recogida de heces y la dilución de orines con agua para evitar manchar portales, fachadas, mobiliario urbano... Simplemente rescatamos lo que ya se había introducido en la ordenanza de limpieza sobre este asunto.

–En el Pleno se llegó a pedir un registro de ADN canino para poder localizar a quien no recoge las heces de su perro. ¿Es factible?

–Está descartado, en principio. Es cierto que se está implementando en ciudades como Zaragoza o Málaga, pero eso tiene un coste. Un coste para el Ayuntamiento y también para los usuarios. Nosotros vemos más adecuado agotar la vía de la formación y de la información con campañas como las que hemos ido haciendo y con las que estoy muy contenta.

–¿Esta ordenanza solo va de perros y gatos? ¿No se incluyen otro tipo de animales que también se tienen de mascotas, como pueden ser erizos o cerdos vietnamitas?

–Sí, en principio va de perros y gatos. Por seguir el ejemplo, los erizos y los cerdos vietnamitas, con la nueva ley, no pueden ser mascotas. Es verdad que hay algunos ejemplares "chipados", pero porque ya estaban antes de la entrada de la ley. En todo caso, animo a quien quiera tener una mascota a ir a las protectoras y a adoptar, hay muchos perros y muchos gatos para ello.

–Y animales tan urbanos como gaviotas o palomas. ¿Se habla de ellas en esa ordenanza?

–No, eso entra dentro del área de control de Medio Ambiente.

–Hay quien se alegró mucho al ver que este gobierno tenía una concejalía de Salud Animal y ahora está desilusionado por lo poco que se ha hecho en estos tres años y medio. ¿Le parece justa esa crítica?

–Lo entiendo perfectamente, pero yo sí creo que se han hecho cosas. Nada más llegar a la concejalía se trabajó en la reordenación de los recursos, en tramitar subvenciones, en contestar reclamaciones pendientes, en revisar cómo estaba el tema del albergue... Hubo trabajo que se sacó adelante de manera urgente. ¿Qué pasó luego? Que vino una pandemia y cambiaron las prioridades. Los recursos, y no hablo solo de los económicos, son finitos y algunos trabajos quedaron postergados. Quizás podríamos haber sacado adelante el consejo mucho antes, pero seguro que hubiéramos tenido las mismas quejas si lo hubiéramos hecho online debido al virus que las que tenemos ahora por haberlo hecho tarde. El mundo del asociacionismo, y me alegro por ello, es muy reivindicativo. Y puedo decir con orgullo que durante la pandemia no hubo ni un solo problema grave en la ciudad relacionado con las mascotas.

–Habla de quejas sobre el albergue. Eso es un clásico.

–Bueno, hace meses que no entra ninguna. Se basaban, sobre todo, en la falta de información, pero ahora todos los datos están subidos a la web y cualquier ciudadano puede verlos. A mayores, se sube también el número de animales esterilizados de colonias felinas a través del albergue de Serín o del Plan CES (Captura, Esterilización y Suelta).

–¿Se ampliarán las zonas de ocio para perros?

–Es cierto que cuando acometimos la primera reforma se quitaron algunas cuya ubicación era un peligro, estaban cerca de vías de cuatro carriles o pegadas a parques infantiles. Se perdieron algunos metros, pero se ganó en calidad. Hay pendiente una segunda fase, pero más para cosas de detalle, de cambiar alguna ubicación o ampliar las áreas en algunos barrios. Tenemos 43 zonas de perros.

–El reto de su concejalía era mejorar la convivencia alrededor de las mascotas. ¿Ha habido algún problema grave?

–No, solo algunos problemas puntuales que tienen que ver con ese porcentaje de gente que no cumple con las normas. Y luego tenemos las reivindicaciones. Hay personas que consideran que hay muchas zonas de esparcimiento para perros y otras que consideran que hay pocas. Una buena regulación, una buena formación y una buena información obligatoriamente mejorarán esa convivencia.