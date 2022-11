"Gijón ha dado muchos pasos hacia atrás estos años, la ciudad está crispada"

Álvaro Muñiz afronta dos semanas intensas. Mañana será proclamado presidente del Ateneo Jovellanos tras haber presentado la única candidatura para relevar a Luis Rubio y el día 19 dejará el liderazgo de Foro a nivel local en favor del concejal Jesús Martínez Salvador. En la entidad cultural, ocupará un cargo que ya ostentó entre 2013 y 2016 y que por entonces compaginó con su puesto de director de la Feria de Muestras.

–¿Por qué regresa a la presidencia del Ateneo Jovellanos?

–Lo primero que quiero decir es que tengo toda la ilusión posible. Doy el paso porque nadie lo da. Me gusta el Ateneo Jovellanos, es una institución importante. Y soy coherente cuando digo que quiero a Gijón. Por eso, me decidí. Hay un grupo importante de socios que me ayudarán en la tarea, como Socorro Suárez Lafuente, Paco Santamaría, Ignacio Arroyo, Isabel Benavente y Manuela González. No quiero aburrir, pero tampoco que el Ateneo Jovellanos entre en riesgo de desaparición.

–¿Qué necesita la entidad?

–La otra vez que fui presidente tenía menos tiempo y poso, tenía la cabeza mucho más ocupada. Y el Ateneo no tenía sede. Ahora, sin duda, el reto fundamental es rejuvenecer el cuerpo social.

–¿Cómo se consigue?

–Hay que intentar enamorar a otros públicos. Entra gente de 40 y 50 años que puedan arrastrar a más gente. Y tenemos que saber conectar con los problemas del día a día. Hay que hacerlo con tranquilidad, sosiego, habilidad e inteligencia. No es traer amigos para tener más afiliados. Queremos gente convencida.

–¿Qué más retos se marca en este nuevo proyecto?

–El Ateneo tiene que tener otro cometido social, que es ser un altavoz de lo mucho bueno que tenemos y no aflora. Desde el ámbito universitario a la investigación o el pensamiento, hay que dar la oportunidad para que se utilice esta herramienta. Y nos gustaría atraer conocimiento de fuera que pueda complementar.

–¿Por qué es importante el Ateneo para la ciudad?

–Cuando nació, en 1953, fue una respuesta a la vitalidad que siempre tuvo esta ciudad en el ámbito cultural. Es necesario. Desde que lo creó Torcuato Fernández Miranda ha mantenido una trayectoria muy interesante, especialmente, en la época de José Luis Martínez, que le dio mucha actividad. Para mí, cultura es el conjunto de conocimientos que te permite ser lo más objetivo a la hora de analizar una realidad. Por eso, hay que ponerle a la gente encima de la mesa conocimientos para analizar lo que ocurre en su entorno y que no se dejen llevar por cantos de sirena.

–¿Cómo ve Gijón?

–En estos cuatro años se han dado muchos pasos atrás. Es un hecho obvio. La ciudad está crispada. A la ciudad siempre le caracterizó su vitalidad y hasta eso se perdió. Pero el revulsivo que ha montado el propio partido gobernante en su seno demuestra que todavía queda algo de reacción.

–Deja la presidencia de Foro Asturias en Gijón, pero se mantiene dentro del equipo liderado por Jesús Martínez Salvador.

–Así es. No sigo en la presidencia porque considero que hay personas con mucha más capacidad que yo. Entré en Foro tras una reunión con Carmen Moriyón, Jesús Martínez Salvador y Fernando Couto. Se me planteó ir de candidato. Mi primera contestación fue que estaba Martínez Salvador, al que ya conocía, y me parecía muy competente. En aquel momento me dijo que prefería que fuese yo porque no se sentía lo suficientemente maduro para dar el paso. Después ya vino lo conocido, nos dimos una castaña electoral, nos quedamos con tres concejales y me aparté para que entrase una persona muy capacitada como Rubén Hidalgo, al que luego ficharon en la Central Lechera Asturiana para un puesto importante. El papel que debía de jugar entonces era de apoyo entre la junta del partido y el grupo municipal, que es lo que he hecho estos cuatros. Estoy satisfecho porque no ha habido ningún lío ni contrapié estos años.

–¿Y ya está preparado Martínez Salvador para ser candidato a la Alcaldía o considera que tiene que ser Carmen Moriyón?

–En este tiempo ayudé a que Jesús Martínez Salvador creyese en él, para dar el paso como presidente de Foro en Gijón. Entre Jesús y Carmen, elige el partido. Pero considero que está supermaduro y preparado para ser el número uno, que era el objetivo que me marqué. La situación ideal se llama Jesús Martínez Salvador, no me estoy escondiendo. Pero no me corresponde decidir, eso es cuestión del partido y del resto de compañeros.

–¿Por qué es buena opción?

–Tiene experiencia, capacidad de trabajo, inteligencia para analizar los temas y capacidad de negociación.

–¿Quién considera el socio ideal de Foro para gobernar?

–El con quién es lo de menos, la clave es con quién puedas llegar a acuerdos. No es un problema de siglas. Lógicamente será más fácil pactar con alguien que esté más cerca de nuestro ideario. Pero Carmen Moriyón ya llegó a entendimientos claros incluso con Podemos.