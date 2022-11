La jubilación masiva de sanitarios se frena, pero aún hay 130 retiros al año

En estos años está colgando la bata la llamada generación "boom" de sanitarios, profesionales que entraron en las facultades a inicios de la democracia en una época en la que, con menos restricciones para matricularse y en plena construcción de centros sanitarios, las promociones de nuevos profesionales eran muy numerosas. A nivel local, en Gijón las alarmas saltaron en 2018, porque las 163 bajas por jubilación triplicaban a los 58 que se habían registrado en 2008. Una ola que, como con la pandemia, parece haber alcanzado ahora su pico y consolidar una tendencia a la baja. La consejería de Salud explica que en 2020 se tramitaron 135 jubilaciones de sanitarios en el área V (de ellas, 29 médicos) y que el año pasado se cerraron otras 130, de los que 26 eran facultativos. Y en este año en curso, hasta el 31 de octubre, se hicieron efectivos 105 retiros, por lo que el balance anual rozará una cifra similar. Aclara Bayona que estos números no se pueden prever del todo porque los médicos y enfermeras "tiene posibilidad de prórroga". Esto es, que aunque cumplan la edad de jubilación pueden solicitar seguir en activo con renovaciones anuales. A la contra, el sindicato de Enfermería alerta de que el temor al endurecimiento de las condiciones para retirarse pueda incrementar las prejubilaciones, pero el balance de estos tres últimos años hace que, aunque aún en alerta, la sanidad gijonesa respire un poco más aliviada.

Quejas por la congelación de salarios en Jove: "No se cumple el convenio"





Sanitarios del Hospital de Jove, a través de su comité de empresa, reprocha que la gerencia sanitaria no haya implementado aún la "prometida" subida de salarios a la plantilla, una medida que para los sindicatos "incumple" el último convenio aprobado. El comité, que no descarta movilizaciones, reprocha que al actual contexto de inflación se suma el agravio comparativo de los compañeros de la red público, que sí han tenido subidas de sueldos. Solicitará, de nuevo, una reunión con la gerente del Sespa, María Concepción Saavedra, a quien ya han pedido cita en varias ocasiones. "Seguimos sin obtener respuesta", lamentan. Argumenta el comité que "en el contexto actual, con una inflación por encima de nueve puntos, con una subida de 3,5% en el 2022 para el personal del Sespa", y pese a que en el último convenio en Jove se aprobó "un incremento del 2.75%" los trabajadores "continúan con sus sueldos congelados". "Nuestro convenio literalmente especifica que habrá un incremento en función de la financiación obtenida del Sespa destinada a retribuciones del personal", explica el grupo, que acusa a la gerencia de "negarse" a aplicar esa subida. Los responsables del hospital explicaron a estos sindicatos que ese incremento no se pudo aplicar por ahora porque en el presupuesto del Sespa para Jove "no se especifica" la cantidad destinada a esta supuesta subida y que las cuentas del complejo sanitario se han visto afectadas por los gastos no esperados por la pandemia y el repunte general de costes. Por ahora, por tanto, no acaba de quedar claro si esta subida recae sobre Jove o sobre el Sespa, pero el comité lamenta que la situación "la estén pagando los trabajadores". "El Sespa ya subió un 2% en enero y ahora volvió a subir salarios en un 1.5%. Firmamos un convenio con unas promesas que se deben cumplir", advierte el comité.