Asturias ha recibido 500 millones de inversión extranjera desde 2019

Desde 2019 hasta junio de 2022, el Principado ha recibido 500 millones de euros de inversión extranjera directa, de ellos 266,7 millones en 2022 «a pesar del contexto incierto y complejo», según indicó este mediodía el consejero de industria del Principado, Enrique Fernández, durante el acto de conmemoración del 40 aniversario del centro comercial Alcampo de Gijón, que abrió sus puertas un 26 de octubre de 1982. Alcampo acaba de invertir 6,5 millones de euros para la renovación de su hipermercado y el grupo empresarial al que pertenece tiene en marcha la ampliación del complejo comercial, que incluirá cinco nuevos edificios.

Enrique Fernández aludió a la inversión extranjera en Asturias para defender que «es algo que los asturianos tenemos que creernos, que somos un territorio competitivo y que podemos atraer inversión empresarial. Los casos de Amazon no son fruto de la casualidad, son fruto de la causalidad; Asturias tiene buenas comunicaciones, buenas infraestructuras portuarias, buenas infraestructuras aeroportuarias mejorando y la inminente llegada a la alta velocidad el próximo año no hará más que reforzar esta posición geoestratégica. Y es algo que los asturianos tenemos que creernos», opinando que Asturias es una región atractiva para invertir y trabajar y que el gobierno regional ha detectado un interés creciente por invertir en Asturias. Ante sus anfitriones de Alcampo, perteneciente al grupo francés Mulliez, el consejero quiso «agradecer que anuncios de inversión lleguen en un momento en el que las perspectivas económicas no son favorables».

Pese al enfriamiento de las perspectivas económicas ante la coyuntura internacional y de los mercados energéticos, además de pedir prudencia como con la adopción de medidas de ahorro energético, Enrique Fernández también pidió «huir del alarmismo, del catastrofismo y del pesimismo exacerbado», pese a lo difícil de la situación.

Por otro lado, el consejero de industria señaló que «esperamos tener este mismo mes a poder ser» la autorización por la UE del proyecto de descarbonización de Arcelor y que se reciban las ayudas de estado comprometidas para apoyar las inversiones de la multinacional.

Respecto a la propuesta de 180 despidos en Duro Felguera, señaló que «de Duro Felguera esperamos que sea esa empresa tractora industrial que genera actividad económica, empleo y riqueza en la región y por lo tanto esta situación que se ha generado últimamente no es de nuestro agrado. Una vez planteada, lo que hacía falta era este diálogo sincero y abierto entre empresa y trabajadores y que se encuentre la mejor solución para su viabilidad».

Sobre Duro Felguera, el consejero de industria consideró que es «un actor que está y que tiene que estar en los próximos años dentro del ecosistema industrial asturiano y ser un tractor de actividad económica, empleo, riqueza y bienestar», incluyendo su presencia en el sector de fabricación de componentes de aerogeneradores marinos, sector que el Principado prevé que genere 1.000 empleos directos con visos a multiplicarse por seis en varios años. «Estoy confiado de que Duro Felguera puede ser un actor, como no, dentro de ese ecosistema que queremos fomentar en Asturias», señaló al respecto, declinando pronunciarse sobre las negociaciones entre Duro y el grupo Zima para formar una sociedad conjunta que se haga con los primeros 120.000 metros cuadrados que El Musel saca en concesión para la fabricación de componentes aerogeneradores marinos, terreno por el que ambos grupos pujan. Respecto a esos contactos, el consejero mostró «máxima discreción» por parte del gobierno de Asturias respecto a las conversaciones entre Duro Felguera y Zima para intentar alcanzar un acuerdo.

Por su parte, Yolanda Fernández, directora de responsabilidad social corporativa del grupo Alcampo, resaltó que Alcampo cuenta con 400 empleos directos entre los hipermercados de Gijón (230) y del valle del Nalón, «más el empleo indirecto que se genera a través de sus 150 proveedores locales y 68 millones de euros que anualmente hacen compras a proveedores asturianos».

En el acto también intervino el director de Alcampo Gijón, Miguel Bango, quien señaló que parte de los 6,5 millones de euros de inversión en el hipermercado se han destinado a medidas de ahorro energético (el cierre de muebles de frío) con las que esperan reducir su factura entre un 20% y un 25%, en el marco del objetivo de alcanzar «la neutralidad en emisiones directas de carbono en 2043». En el recorrido por el centro comercial también participaron el director general del comercio del Principado, Julio González Zapico, y el concejal de promoción económica de Gijón, Santos Tejón.