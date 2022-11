Un hombre de 59 años de edad ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de lesiones, ocurrido en un cajero de la avenida de la Costa, cerca del paseo de Begoña, después de atacar violentamente a otro hombre que se encontraba en el suelo.

Según lo relatado en la denuncia interpuesta por el afectado, "los hechos sucedieron en las primeras horas de la mañana, cuando aún no había abierto la sucursal bancaria". El denunciante se encontraba sentado en el suelo en la zona de cajeros viendo unos vídeos en su teléfono móvil, cuando un hombre desde la vía pública "comenzó a insultarlo y a llamarlo yonki, mostrando este una actitud agresiva. Este hombre, al no conocer al individuo decidió no hacer caso a los insultos, "momento en el que el agresor entró en el interior profiriendo insultos y amenazas, llegando a darle una patada en la cara para a continuación abandonar el lugar, regresando unos minutos más tarde con una correa para perros de la que colgaba un gran mosquetón metálico", describen desde la comisaría de El Natahoyo. La víctima esta vez consiguió zafarse de ser agredido, huyendo del lugar para dirigirse a un centro de salud donde fue atendido de la patada recibida.

Las pesquisas llevadas a cabo por agentes de la Brigada de Policía Judicial lograron identificar al responsable de estas lesiones. Se estableció entonces un servicio en coordinación con la Brigada de Seguridad Ciudadana con el fin de localizar al autor de los hechos, que finalmente fue detenido por una patrulla uniformada. Este individuo cuenta con antecedentes.