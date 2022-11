La estrella del Náutico brilla antes de Navidad: decenas de gijoneses se fotografían con el adorno

La Navidad ya se asoma en la ciudad. Cada vez son más los elementos decorativos que adornan las calles gijonesas en la antesala del período festivo, con el 2 de diciembre como fecha fijada para el encendido oficial. Muchos gijoneses y visitantes aplauden que se mantenga con fuerza la tradición de engalanar la ciudad, a pesar de que este año el horario de la iluminación se reducirá para ahorrar. A estas alturas, ya está claro que una de las principales atracciones estará en los Jardines del Náutico, donde ha sido instalada una enorme estrella de Oriente que causa sensación entre los paseantes. Además, durante el día, la luz solar la hace atractiva porque provoca reflejos en su superficie.

"Me parece muy original", afirma Emilse Molleda, que se muestra a favor de que el Ayuntamiento refuerce su apuesta por los adornos en la época navideña. No obstante, Molleda, decoradora, matiza que no está del todo conforme con la ubicación exacta de la estrella en los Jardines del Náutico. "La hubiese desplazado unos metros para que quedara más centrada", apostilla.

María Jesús Fernández y Ángel García también se muestran fascinados por la estrella. "En cuanto al diseño, es fantástica, muy bonita", asevera García, que califica como "perfecto" el espacio escogido para su instauración en la ciudad. "Con el mar al fondo, la iglesia de San Pedro... es muy gijonés", declara. En un tono similar se expresa María Jesús Fernández, que remarca que el sitio es "muy guapo". Respecto a la estética, se muestra tajante: "Me encantó desde que la vi cuando iba en autobús".

Yolanda Robles, acompañada de su hijo José Gael, se quedó ayer un rato disfrutando de la estrella. "Es enorme", afirma Robles, que admite que "de noche seguramente lucirá más". "El arco va a ser muy bonito para la foto navideña", vaticina Yolanda Robles, que anima a la gente a "disfrutar" del llamativo adorno, si bien no oculta sus dudas sobre la ubicación. "Me daba miedo por los fuertes vientos que ha habido, espero que esté bien asegurado", explica. Aun así, Robles refleja su confianza en que la estrella se convierta en un éxito entre los paseantes de la zona. "El sitio es amplio y en el ‘solarón’ igual no se apreciaba tan bien", asevera. "La gente buscará la foto perfecta", remata.

Florentino Suárez, confeso entusiasta de la Navidad, se acercó ayer al Náutico con su hermana María José a contemplar la estrella de Oriente. "Es preciosa y el sitio es una maravilla, mejor imposible", asegura él. "Me encantó", agrega ella, que expresa su "total apoyo" a que se mantenga la tradición de adornar la ciudad durante la época navideña. "Que nos dejen disfrutar", reivindica María José Suárez. "Ya tengo en casa el Belén", bromea su hermano. "Son dos meses, hay que aprovechar", sentencia. Asimismo, Florentino Suárez señala la importancia de la zona en la que se encuentra la estrella "para que se vea y para que la gente de fuera aproveche y vea lo que ofrece Gijón".

Un ejemplo del interés que suscita la estrella de Oriente entre los turistas lo representa Montse Pérez. Procedente de Barcelona, disfruta de unas breves vacaciones en Gijón junto a su familia, que no ha dudado en inmortalizar el viaje con varias fotografías junto a la estrella. "Es muy bonita", comenta Pérez. Y añade que "la zona está muy bien elegida". Eso sí, Pérez menciona la diferencia entre cómo se ven este tipo de elementos decorativos en función del día. "De noche no tendrá nada que ver", indica la turista.

La estrella de Oriente, que está protegida con vallas, apunta a erigirse como uno de los reclamos más atractivos durante el periodo navideño, para el que todavía restan algunas semanas. Hasta 189 espacios urbanos y rurales estarán acicalados con la instalación de 2.042 ornamentos, que darán colorido a unas fechas que muchas familias tienen marcadas en el calendario.