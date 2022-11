Foro urge cubrir 18 plazas de mandos en la Policía Local: "La situación es alarmante"

La falta de agentes en la Policía Local y plazas de mandos sin cubrir han motivado que, desde el grupo de Foro, junto al sindicato USIPA, hayan alzado la voz para exigir medidas al gobierno a fin de evitar que "se resienta uno de los servicios más apreciados por los gijoneses". A pesar de la incorporación hace una semana de 22 nuevos agentes, en Gijón hay actualmente una plantilla de 320 policías, una cifra que "está lejos de las ratios recomendadas por la Unión Europea o la Federación Española de Municipios y Provincias, según las cuales se debería contar con entre 400 y 500 policías", advirtió ayer el portavoz forista, Jesús Martínez Salvador, que llevará un ruego al próximo pleno.

El problema es "todavía más acuciante" en lo que a mandos se refiere. "En la actualidad se encuentran sin cubrir 18 plazas de mandos, según la Relación de Puestos de Trabajo vigente desde 2016. Ahora hay 11 mandos menos en la Policía Local que en 2019, lo que complica en gran medida el trabajo y la coordinación de una Policía que se encuentra entre los servicios más apreciados por los gijoneses", advirtió Martínez Salvador, que calificó como "alarmante" la situación.

En concreto, según enumeró ayer José Manuel Queipo, delegado sindical de USIPA, actualmente hay una jefatura, tres intendentes (debería haber seis), cinco inspectores (debería haber nueve) y doce subinspectores (debería haber 19) de los que tres están en comisión de servicio. "Nunca antes el personal municipal había perdido tantos derechos laborales como en este mandato. Hay que denunciar la dejadez de la concejalía de Hacienda", pronunció Queipo. Esta situación, generada a ojos de USIPA por la "poca profesionalidad de la concejalía, que dejó once plazas sin cubrir desde 2019", ha provocado "descoordinación y malestar entre los agentes, porque se ven obligados a tomar decisiones que no les competen al no tener superiores". "La planificación es nefasta. Y pedimos que se convoquen las plazas lo antes posible para evitar una desgracia", añadió.