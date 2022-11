Un policía nacional buscó a la niña fugada de Pumarín durante sus descansos

Desde que se enteró que una familia de Pumarín estaba buscando a su hija menor de edad, que se había fugado de un centro, el agente de la Policía Nacional Luismi Rocha decidió involucrarse en la búsqueda y no cejó en su empeño hasta que logró localizarla. "Quieras que no empatizas, nos pasa a todos los que tenemos hijos. Y hasta que no apareció no me quedé tranquilo", expone el policía, que logró dar con la adolescente tras dos meses en paradero desconocido.

El agente sabía del caso, pues ya había intervenido en tres ocasiones previas por episodios de violencia doméstica de la menor hacia sus padres. "Intentas siempre mediar, a través de servicios sociales y psicólogos, pero como la situación iba a más hablamos con los padres", recuerda Rocha. La intervención motivó que la niña acabase en un centro de menores, y el agente no tuvo más noticias hasta mediados del mes de agosto, cuando saliendo a patrullar se encontró a la madre de la adolescente entrando en comisaría. "Fue a denunciar porque se había ido del centro en el que estaba, no la podía localizar y tenía miedo de que le pasase algo. Como habíamos intervenido con ella, pues me empecé a interesar y cada vez que los padres tenían alguna información sobre su paradero me lo decía y yo, siempre que podía me desplazaba a intentar comprobarlo y, si no podía, pedía ayuda a otros compañeros", desvela el agente, que alerta de que este tipo de problemas con los menores, tanto fugas de los centros como de los domicilios familiares "cada día hay más casos desgraciadamente". Luismi Rocha, que forma parte desde hace 18 años y medio del Cuerpo Nacional de Policía, dio con ella el sábado 15 de octubre, logrando poner fin a la incertidumbre de sus padres. "Fue todo gracias a ellos, que lo removieron todo y pusieron carteles por toda la ciudad, también en Lugones… Fue un gran trabajo y yo, al final, solo iba a comprobar esas informaciones que llegaban", destaca el agente. "Cuando acabas el servicio intentas desconectar, pero como tienes siempre información de menores fugados, personas desaparecidas, o personas con órdenes de detención, por ejemplo, estás pendiente de esas cosas cuando vas por la calle; siempre se es policía", reconoce. Casos como este son los más gratificantes para este policía gijonés, que antes ha estado destinado en Ferrol, Tenerife, Pamplona y Bilbao. También le produce satisfacción "ayudar a las personas mayores que se caen en sus domicilios". "Cada vez tenemos más intervenciones de ese tipo", sostiene. Al final, resuelve, "lo más gratificante siempre es ayudar a las personas".