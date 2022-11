Alivio vecinal por el macroplán de asfaltado

El "macroplán" de asfaltado de calles impulsado por el Ayuntamiento en todos los distritos de la ciudad, adelantado ayer por LA NUEVA ESPAÑA, ha sido recibido con alivio por los vecinos y comerciantes de las 27 calles beneficiadas. La inmensa mayoría aplaude la actuación por el "pésimo" estado de las vías. "Era muy necesario, por algunas zonas casi no se puede ni pasar", aseveran. Y confían en que las obras comiencen "cuanto antes".

En el paquete para la zona Centro, la calle Mieres es una de las incluidas en el plan. Residentes y trabajadores se congratulan por la decisión, ya que consideran urgente la adecuación de la vía. "Solo hay que ver cómo está", denuncia José Fernández, residente en la calle. Y remarca que, en varios tramos, las aceras están "muy inclinadas". En ese sentido, el vecino alude a las dificultades que experimentan las personas en silla de ruedas para transitar. "Muchas tienen que cambiar de acera, hay mil problemas", sentencia Fernández, que no oculta su malestar por la "suciedad" que en su opinión afea la calle Mieres.

"Me parece estupendo, llevamos años pidiendo que arreglen las aceras", proclama Sylvie Guy, comerciante, que también denuncia "la pendiente" existente. "Ya ha habido varias caídas en esta calle", incide. "Ayer mismo, una señora en silla de ruedas casi no podía circular debido a la pendiente", argumenta Guy, que confía en que esta vez sea la definitiva para adecuar la calle Mieres tras varias peticiones infructuosas por parte de los comerciantes con negocios en el vial. "Se hicieron escritos al Ayuntamiento que no dieron resultado", explica.

El plan de obras también incluye la calle Zaragoza, en El Natahoyo. Los habituales de la zona reciben con buenos ojos el proyecto de adecuación de la vía. "Me parece necesario", asegura Mónica Lobo, residente en la calle y molesta con su mantenimiento. A su juicio, lo más importante es adecentar las aceras. "Cuando llueve, pisas y sale el agua por los aires", subraya. Asimismo, la vecina de El Natahoyo lamenta el estado de la carretera. "Los baches están a la vista", subraya Lobo. "Son calles que, como están más escondidas, están también más olvidadas", denuncia. Y apunta que, "de vez en cuando, está bien que se acuerden de ellas".

En una línea similar se muestra Rebeca García, que trabaja en un bar ubicado en la propia calle Zaragoza. Desconocedora de los detalles de la reforma planteada por el gobierno local, García incide en la importancia de arreglar las aceras, blanco de sus críticas. "Te salpica cada vez que llueve, muchas baldosas están muy mal y se llenan de agua", manifiesta la comerciante, que también aboga por renovar el asfalto para así mejorar el tráfico. "Se te mete el coche y tienes que andar sacándolo de los socavones", afirma Rebeca García, habitual testigo de las quejas de los clientes sobre el estado de la calle. Su arreglo era una vieja reclamación de la entidad vecinal del barrio.

Otra de las zonas incluidas en el plan consistorial es el primer tramo de la calle Leopoldo Alas, entre la avenida de La Costa y Enrique Martínez, en el barrio de La Arena. Víctor Pertierra, que suele recorrer este tramo en su trayecto hacia su trabajo, aplaude el proyecto de obra. "La calle tiene mucha utilidad por el supermercado que hay, entran muchos camiones y hay un desgaste", sostiene Pertierra. Y recuerda que "esta calle ya fue reparada varias veces". "La carretera es lo que está más fastidiado", declara el vecino, que no obstante, añade: "La calle es totalmente habitable". Víctor Pertierra considera que las aceras, más allá de puntuales arreglos fruto del día a día, no precisan de una remodelación exhaustiva. "Aunque el peldaño de mi portal está roto", bromea.

Por su parte, Juan Piñón, residente en la misma calle, tampoco piensa que la reforma en Leopoldo Alas resulte una necesidad imperiosa. Este vecino valora que este plan representa un intento consistorial de "dejar su sello", si bien matiza que "quizá sobra una línea de aparcamientos". A su parecer, el principal problema está en "la contaminación".

La Concejalía de Obras Públicas invertirá más de 900.000 euros durante los próximos meses en este proyecto de asfaltado de calles, que se centrará en los barrios de El Natahoyo y Ceares, además de en pequeños viales del centro de la ciudad. La adecuación de la zona Centro se adjudicará de manera directa por 240.000 euros. Mientras, la de la zona Oeste ha salido a concurso de licitación por 311.000 euros y la de las zonas Este y Sur, por 375.000.